"La dignidad no tiene precio": Sentencia Sebastián Rulli a influencers que hicieron propaganda

Ante el escándalo desatado en redes sociales debido a la propaganda, supuestamente con compensación económica, de algunos influencers y actores al Partido Verde Ecologista de México (PVEM), Sebastián Rulli dio en sus redes sociales su posición al respecto.

Pidiendo congruencia a los involucrados en la polémica, algunos de ellos compañeros actores, Sebastián Rulli expresó que para él es claro que hubo un pago de por medio en las publicaciones que algunos de ellos hicieron en apoyo al PVEM.

Fue mediante sus historias en Instagram que la pareja de la también actriz Angelique Boyer expresó su molestia ante la propaganda política que inició en plena veda electoral a través de las redes sociales de los involucrados.

“Perdón, pero no me puedo callar esto. Veo las historias de algunos compañeros, algunos influencers y dicen: 'No es que a mi no me gusta hablar de política ni de fútbol ni de religión, pero estoy de acuerdo con algunas iniciativas de unos partidos', que se ve que les pagaron por decir esa estupidez”, dijo.