¿Por qué cancelaron La doble vida de Estela Carrillo?

Fue en mayo de 2017, cuando el melodrama La doble vida de Estela Carrillo, llegó a su final. Sin embargo, en aquel momento fue anunciada con bombo y platillos, una segunda parte de la telenovela protagonizada por David Zepeda y Ariadne Díaz.

Sería este 2018 cuando la continuación de La doble vida de Estela Carrillo llegaría a la pantalla chica, sin embargo, el público se va a quedar finalmente con las ganas de saber cómo continuará esta historia ya que el proyecto, que iba a comenzar a grabarse durante el segundo semestre del año, ¡ha quedado cancelado!

En una entrevista con la periodista Flor Rubio, Ariadne Díaz comentó:

La segunda parte no se va a hacer, este año al menos.

La actriz, que graba actualmente la telenovela Tenías que ser tú, explicó que hace una semana aproximadamente la llamó el productor de esta historia para darle la noticia.

“Hace como una semana y cachito fue cuando Lalo me habló y me dijo ‘Ari pues no se hace’. De hecho me permitieron hacer esta novela porque no se empalmaba con la otra, no había como un mes de separación. Iba a ser bueno un reto ligarte de una a otra; sin embargo, Lalo nos habló y nos dice que no es un rotundo no el que no se haga; sin embargo, este año no va al aire”.

La doble vida de Estela Carrillo dejó muchas dudas

Quienes miraban La doble vida de Estela Carrillo, se quedaron con muchas incógnitas, como ¿quién era el famoso ‘Dorado’?

“La gente quiere vernos mucho en esa novela, la gente tiene muchas ganas de ver la segunda parte y [saber] quién era la persona que yo me quedé viendo al final, pero bueno ya no son decisiones de nosotros, entonces vamos a ver qué pasa”, resaltó la actriz Ariadne Díaz.

Por otra parte, de acuerdo a la columna de Flor Rubio en Diario Basta, el elenco de la telenovela “fue avisado que la segunda parte, planeada para finales del 2018, sería definitivamente cancelada”.

Aparentemente, la decisión de detener el proyecto fue por la salida de Rosy Ocampo de su puesto en Televisa ya que eso “cambiará la orientación de proyectos que ya estaban encaminados”.

Aunque Ariadne Díaz señaló que por lo menos en este año no se grabaría, Flor Rubio aseguró que en realidad, se canceló totalmente.