La dolorosa carta de Beatriz Pasquel madre de Natasha y hermana de Frida Sofía

Con el corazón en la mano Beatriz Pasquel, madrastra de Frida Sofía, compartió un mensaje sobre la muerte de su hija Natasha quien perdió la vida hace un par de semanas.

Aunque la familia paterna de Frida Sofía e incluso la misma cantante se habían mantenido al margen ante el público sobre la muerte, ahora su madre compartió una carta de amor muy emotiva.

"Han pasado 40 dias desde que te fuiste y cada dia se pone mas dificil. Tenemos un vacio indescriptible, te extrañamos a cada instante. Todo nos recuerda a ti. Así te quiero recordar, riéndote, gozando, amando, compartiendo. Me siento afortunada y honrada de haber sido tu madre en esta vida.You were everything a mother", escribe la adolorida madre.

Por si fuera poco a muchos usuarios les sorprendió la fortaleza de la señora quien nunca dudo en la fuerza que su hijo tuvo en vida para enfrentar los diversos malestares que enfrentó.

Beatriz Pasquel compartió un bello mensaje de amor/Instagram

"Así te quiero recordar, riéndote, gozando, amando, compartiendo. Me siento afortunada y honrada de haber sido tu madre en esta vida", sigue con su mensaje de amor.

Como se dijo anteriormente los amigos más allegados de la familia no dudaron en mandarle muestras de amor a toda la familia quien sigue en duelo por la perdida de Natasha.

"Un abrazo cariñoso y muy fuerte", "Lo siento mucho les mando amor y fortaleza para estos momentos", "Preciosa……siempre contigo, te abrazo", escriben los usuarios.

