La dulce voz de J-Hope de BTS en la versión extendida de "Blue side", sana al ARMY

J-Hope hizo un muy significativo regalo al ARMY de BTS al celebrarse el tercer aniversario de su mixtape "Hope World". El rapero, productor, compositor, bailarín profesional y coreógrafo, lanzó la versión extendida de su canción "Blue side", que forma parte de su producción musical en solitario que lanzó el 2 de marzo de 2018. Para esta versión Hobi trabajó con los colaboradores frecuentes de BTS: ADORA y Hiss Noise. La portada para el lanzamiento digital de esta preciosa canción, estuvo a cargo del artista contemporáneo coreano Eddie Kang.

En el blog de BTS, el rapero compartió con mensaje con el ARMY, donde abrió su corazón con respecto a "Blue side", una de las joyas musicales de su mixtape "Hope World". El Idol comienza señalando que han pasado ya tres años desde que dio a conocer su primer trabajo en solitario, demostrando el asombroso y enorme potencial artístico que posee.

¡Bien! Te has suscrito a notificaciones Configura y elige tus preferencias

"En ese momento, recuerdo que me atraía la prisa de querer escuchar mi música y la escribí tan loca como impulsaban mis creaciones", comentó Jung Hoseok. En su escrito menciona que cuando escucha de nuevo su mixtape, "creo que fue vergonzoso y vergonzoso, jaja".

Leer más: J-Hope es más que un rapero de BTS, así es como ha ayudado a millones de fans en todo el mundo

Parece que el coraje y la mentalidad de esos días crearon este mixtape llamado 'Hope World'. Pero a veces echo de menos esos días, el diario musical de un niño que era inocente y anotó la forma en que era inmaduro. Creo que ese sentimiento es el comienzo de la idea de completar 'Blue side'.

El rapero de BTS compartió con el ARMY, que todo el mundo piensa que al menos una vez se empatiza con los viejos y luego aparecerá la nostalgia. "En aquellos días era un niño que me dibuja y me llena en un estado en blanco. No podía regresar, pero al menos una vez en esos brazos, necesitaba un refugio azul versátil que me reconfortara. J-Hope señaló que a medida que pasaba el tiempo, las respuestas a la pregunta "¿por qué no podía escribir todas las canciones?", se estaban organizando cada vez más.

Parece que era un tema que era demasiado para la parte que podía contener musicalmente, pero creo que tuve la fatídica conciencia de: 'algún día me sentiré y me conoceré, ¿no?'.

생일 축하해주신 많은 아미 여러분들 정말 감사드려요 �� 덕분에 오늘 하루가 더 의미있고 행복한 시간이었습니다

세상에 태어난게 부끄럽지 않게 앞으로도 좋은 모습들 많이 많이 보여드릴게요 !!

싸랑해여 아미 ��������



정-리하겠습니다!!!

호-석이는 아미를!!!!!

석-랑해~~~��(억지) pic.twitter.com/P5tUG9l1Vn — 방탄소년단 (@BTS_twt) February 18, 2021

Con respecto a la nueva versión de "Blue side", quiere mostrar al ARMY que está adquiriendo un poco de madurez musical. Además fue lanzada "con el fuerte deseo de continuar desafiando, desarrollándome y volviendo con el crecimiento. Escúchala atentamente y disfrútala cómodamente".

¿Qué dice la letra de "Blue side" de J-Hope?

En verdad a letra de la versión extendida de "Blue side" reconforta, la suave voz de Hobi te abraza, seca tus lágrimas y da un alivio a tu corazón. Al cerrar tus ojos puedes visualizar un mundo azul en el que solo habitan J-Hope y tú. En su "Hope World" con su música sana tu alma. Una parte la canción dice:

Leer más: ¿Por qué el ARMY de BTS ama a J-Hope?

Cuando vomito mi dolor en la oscuridad, cuando llega el aire frío con un suspiro, sentí en el puente de arco iris, sólo quiero andar por el camino azul, estoy cantando mis penas, cantando mi flor. De vuelta en mi cuarto echo de menos mi yo azul y mi ligero aliento en ese entonces, mido el peso entre la calma y la pasión, pero ahora sólo quiero quemarme en azul hasta morir.

En mis sueños de color azul quiero tenerte, incluso si dices que no en mis ojos. En mis sueños de color azul quiero abrazarte, incluso si dices que no caerás en mis brazos; lado azul, de vuelta al lado azul.

¿Cómo ha reaccionado el ARMY ante el lanzamiento de "Blue side" (2021)? Estos son algunos de los cometarios en Twitter: "les voy a ser sincera, no sé como voy a hacer para vivir después de esto", "le agradezco tanto a Hobi por este hermoso regalo", "me encanta el estilo musical de Hobi, siempre da esa sensación de felicidad y energía que necesitamos, escuchar no solo 'Blue side', sino todo los trabajos musicales que ha hecho hasta ahora son increíbles, tienen todo de él", "Hobi escribe canciones tan lindas y que te hacen sentir bien, esta versión de 'Blue side' es muy preciosa" y muchas más.