La dura infancia de Eduardo Yáñez: dormía en la cárcel y fue educado a golpes

Señalado como una persona con un carácter fuerte, a Eduardo Yáñez le persigue una dura infancia, llena de recuerdos que, señaló en su momento, no ha podido olvidar.

En el marco del Día del Niño, resurgió una antigua entrevista de Eduardo Yáñez, donde se abrió acerca de su infancia y la dura situación que vivió siendo un niño, pues el actor declaró que prácticamente vivía entre la cárcel y la calle.

Estos recuerdos son lo que, en sus palabras, lo han formado para ser el hombre que es hoy en día.

Gozando hoy de una extensa carrera y habiendo cosechado varios éxitos en la televisión, Eduardo Yáñez confesó en una entrevista que los duros años de su niñez lo han marcado, pues durante ese tiempo vivió muchas carencias, y tenía que enfrentar la vida prácticamente a golpes.

“Son cosas que no me han dejado en mi cabeza a pesar de mi edad ahora. Grandes recuerdos positivos que me han formado como hombre, muy negativos que también me han formado y tienen que ver con lo que soy ahora”, dijo.