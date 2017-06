La dura pena por la que pasa la mamá de Carla Estrada

Cuando algunos actores llegada a cierta edad deciden retirarse y pasar sus días en paz y descanso. Para la actriz Maty Huitrón, dejar los escenarios desde hace tres años fue una decisión de vida o muerte.

Huitrón, quien trabajaba como actriz desde los 15 años, tuvo que retirarse de la actuación por necesidad más que por gusto. Un enfisema pulmonar detectado en 2014 hizo que poco a poco dijera adiós a su pasión por actuar.

“Desde hace tres años comencé a sentirme mal, sentía cansancio, me faltaba el aire y me dolía la cabeza, cuando fui al médico me dijeron que tenía un enfisema pulmonar”, dijo Huitrón.

Para la primera actriz, tal noticia, resultado de haber fumado durante más de 35 años, fue un gran golpe en su vida personal y profesional.

Aunque admite que lloró mucho al saber la noticia, decidió que si quería tener una vida larga y buena tenía que acatar el consejo del médico.

Carlos junto a su mamá. Foto: Youtube

“Ha sido difícil, ya he llorado, me he sentido mal y ahora estoy en este proceso de resignación y es difícil por que ahora ya no puedo trabajar. Imagínate para alguien que lleva más de 60 años en esto lo difícil que es no volver a hacerlo, han sido momento difíciles, de hacerme a la idea de que o hago esto o no lo cuento, así que no me queda más que hacer lo que dice el médico, aunque eso deje mi carrera como actriz de lado”, detalló.

Desde la cada del actor. Foto: El Universal

La también madre de Carla Estrada explicó que pese a que lleva una vida normal y tranquila debe estar las 24 horas del día conectada a un tanque de oxígeno, razón por la que le es imposible volver a actuar, pues además del enfisema, desde hace una década tiene problemas de oído, lo que le impide escuchar claramente.

“Me han ofrecido obras de teatro y telenovelas pero ya no puedo hacerlas, porque olvido cosas. Poco a poco me he ido retirando yo sola, primero por el oído, hace 10 años fui con un mal médico que me mal recetó y por tanta medicina me vino un derrame al oído y ya no escuchó bien con el oído derecho”, señaló.

Ahora Maty, quien trabajó en telenovelas como Lazos de amor, ocupa su tiempo en dirigir la Casa del Actor como lo ha hecho desde hace 24 años, cuando Mario Moreno Cantinflas falleció y ella quedó a cargo del lugar.

Con información de El Universal.