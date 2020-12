La edad no es pretexto: Noelia presume su figura a los 41 años (VIDEO)

La cantante y actriz Noelia Lorenzo Monge, conocida únicamente como Noelia cautivó a sus millones de fans con un provocativo video frente a al espejo, con un atuendo que dejó poco a la imaginación y una sonrisa que mostró su felicidad.

En la descripción del material audiovisual, la famosa cantante nacida en San Juan, Puerto Rico, promocionó su cuenta de la red social OnyFans, donde a cambio de una suscripción mensual se pueden obtener material exclusivo.

"Ven AHORA a mi cuenta de Only Fans y PODRAS VER TODO lo que no puedes ver aqui....Los espero ahora en mi cuenta de Only Fans. NO ESPERES MAS Inscribete Ahora! Usa el link en mi perfil y podras ver todo", escribió.

Noelia luce un traje de baño color roja con un gran escote en los pechos y otro aún más grande, que deja libre toda la espalda. Mientras la parte trasera tiene solo un pequeño pedazo de tela para mostrar al mundo que a sus 41 años sigue luciendo una gran figura.

Mientras mira fijamente el espejo, la cantante simula repetir la siguiente frase, misma que se escucha en el fondo: "¿Y tú ya te inscribiste? Te espero en mi cuenta", para después tirar un beso tronado.

Al final de la publicación aparece un texto con el enlace a su cuenta de la red social mencionada, con el texto "noeliaofficial".