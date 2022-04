"La edad no siempre da sabiduría", tunden a la actriz Jacqueline Andere por su opinión sobre el abuso

"Lo que yo hice al compartir la verdad no fue con la intención de lapidar a Luis, a él lo lapidan sus actos. Luis, pensar que no actuaste de forma inmoral es lo inmoral, nos vemos en los tribunales".

Por otra parte, en un nuevo comunicado publicado en sus redes sociales, la cantante Sasha Sokol , ex integrante de Timbiriche, dio a conocer que procederá legalmente en contra del productor musical Luis de Llano , su presunto abusador.

Una persona dijo que admiraba mucho a la señora Jacqueline , pero realmente la decepcionó por completo , y que debe estar agradecida de que su hija no pasó por una situación como la de Sasha Sokol u otros famosos.

La mamá de la también actriz Chantal Andere, ha recibido varias críticas por su comentario sobre el abuso sexual . "Ella es el ejemplo de que la edad no siempre da sabiduría", externó una usuaria YouTube, en el video de esta entrevista de Jacqueline Andere.

La actriz mexicana Jacqueline Andere trató de no opinar sobre el caso de Sasha Sokol y Luis de Llano , sin embargo, terminó protagonizando una controversia. En una charla que tuvo con varios medios de comunicación, en un evento en la Ciudad de México, manifestó que actualmente está muy de moda que los famosos, revelen cosas que sucedieron hace muchos años , y sobre los abusos y acosos sexuales en el ambiente artístico, es mejor quedarse callados .

Francisco Inzunza Reportero web / Periodista de espectáculos

Egresado de la Universidad de Occidente en 2010 de la Licenciatura en Ciencias de la Comunicación, un apasionado del periodismo humano. Luego de participar en el Taller de Talentos "La Oveja Negra" impartido por la Máquina de Ideas, fui reclutado por empresas El Debate y meses después de haberme graduado, comencé a laborar como reportero de información general y policiaca. Soy orgullosamente fundador de Periódico La i (donde fungí como editor y reportero) en la ciudad de Guamúchil, Sinaloa, el diario popular de El Debate. Dos años después pasé a ser editor del diario La Sirena, otros de los diarios populares de la empresa. Posteriormente emigré del papel a lo digital, al pasar a nuestro portal web www.debate.com.mx, siendo testigo de la evolución y crecimiento que ha tenido. Actualmente soy reportero web y periodista de espectáculos, realizando entrevistas a cantantes, agrupaciones y actores locales, nacionales e internacionales, asimismo me he especializado en K-Pop y K-Dramas. En estos años laborando en la empresa, he adquirido conocimientos sobre posicionamiento SEO en Google y Analitycs, así como desarrollo de contenido para redes sociales.