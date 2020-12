La emotiva carta de Susana Zabaleta a su íntimo amigo Armando Manzanero

La muerte de Armando Manzanero ha impactado fuertemente a Susana Zabaleta, quien fuera una de sus amigas más cercanas. La soprano y actriz mexicana nacida en Monclova, Coahuila, agradeció al cantautor originario de Mérida, Yucatán por todo lo que vivieron juntos. En sus redes sociales publicó una carta de despedida a su entrañable amigo, con quien compartió el escenario y el estudio de grabación en repetidas ocasiones.

Susana Zabaleta quien en 1999 protagonizó la exitosa película mexicana "Sexo, pudor y lágrimas", manifestó que se quedó con las ganas de recorrer junto al maestro Manzanero, esos lugares maravillosos, de comer hasta no poder más y luego arrepentirse a mitad del concierto. "Extrañaré seguir escuchando sus historias, de conocer la inspiración de cada una de sus canciones o al menos el recuerdo que usted lleva de ellas".

Susana Zabaleta y Armando Manzanero lanzaron en el 2006 el álbum "De la A a la Z", un álbum grabado totalmente en vivo por Chacho Peniche; esta producción discográfica incluye temas del mismo Manzanero, José Alfredo Jiménez, Raúl Ornelas y Liliana Felipe & Jesusa Rodríguez.

Posteriormente el 30 de septiembre de 2009 la soprano y el "Rey del romanticismo", vuelven a lanzar un álbum juntos, "Amarrados". En este disco interpretan juntos temas como "Esta tarde vi llover", "Si hubiese sido nuestro", "Un día de domingo", "Te propongo algo" y "Me dijeron que estás bien". Las ocho canciones restantes del álbum son cantadas en solitario, cuatro por Susana Zabaleta y cuatro por Armando Manzanero. (De poeta a poeta, así fue la despedida de Armando Manzanero a Joan Sebastian: "nos vamos a ver después").

Te comparto la carta completa de Susana Zabaleta a Armando Manzanero:

Me quedé con las ganas, mi querido Maestro Manzanero...de volver a recorrer juntos esos lugares maravillosos, de reír a carcajadas, de comer hasta no poder más y luego arrepentirnos en mitad del concierto.

Extrañaré seguir escuchando sus historias, de conocer la inspiración de cada una de sus canciones o al menos el recuerdo que usted lleva de ellas. Me quedo con el brillo de su mirada al ver cuánto amaba a sus nietos, a sus hijos. Saboreo esas horas en su cocina o en la mía, mientras preparaba cosas deliciosas y me compartía sus secretos para que los alimentos supiesen mejor.

Siempre extrañaré cantar juntos y desbocarnos en el escenario, en ese único lugar donde no teníamos límites. Me quedé con las ganas de hablar y hablar del amor, de nuestros amores que fueron tantos. ¿Sabe una cosa Maestro? La música sin usted ya no será lo mismo porque el amor ha perdido hoy su más grande inspiración.

Buen viaje, ya nos volveremos a encontrar, se lo aseguro.

Susana Zabaleta y Armando Manzanero en uno de los shows de su gira "Amarrados", en El Lunario del Auditorio Nacional en la Ciudad de México. Foto: Agencia México

El último proyecto que llevaron a cabo fue el pasado 10 de mayo de este 2020; se trató del show live streaming "Otra vez juntos (en vivo desde casa)", con el que rendían un especial tributo musical a todas las mamás. Ante la contingencia sanitaria por la pandemia del Covid-19, realizaron este concierto de manera virtual: Susana Zabaleta desde su hogar en la Ciudad de México y Armando Manzanero, desde su natal Mérida, Yucatán.

En su canal de YouTube, Susana Zabaleta compartió ante el fallecimiento de su íntimo amigo, un video con imágenes que el día de hoy tienen un significado aún más especial. "La última vez que se reunieron Armando Manzanero y Susana Zabaleta frente a unas cámaras, en 2019 para cocinar lo que sería su nuevo tour", se lee en la descripción de este video.

La también actriz de teatro y televisión, manifestó en sus redes sociales que quedó pendiente una nueva gira con el maestro Manzanero.