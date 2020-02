La emotiva presentación de Billie Eilish en los Premios Óscar 2020

Aunque ya se sabía que Billie Eilish tendría una especial participación musical durante la entrega número 92 de los Premios Óscar, sorprendió al interpretar "Yesterday" de los Beatles y rendir un emotivo homenaje a los artistas fallecidos.

La cantante y compositora de 18 años, interpretó junto a su hermano Finneas el tema de los Beatles durante el "In Memoriam" de la premiación, en donde se rinde tributo a los famosos que han trascendido y logró enchinar la piel de los asistentes a la ceremonia.

Billie Eilish y Finneas en el escenario del Dolby Theatre Foto: AFP

Con un elegante atuendo de color negro y acompañada de su hermano Finneas, quien tocaba a piano su cover de "Yesterday", la intérprete de "Bad Guy" puso emotivos a los presentes mientras de fondo de observaba a figuras como Kobe Bryant, Fernando Luján, Peter Mayhew y a Kirk Douglas, quien cerró el "In Memoriam".

"La vida es muy corta para estar triste y desanimarse", se leía en la pantalla al momento de cantar.

Previo al show, la intérprete compartió en su cuenta oficial de Instagram que participaría en este show: "Me siento honrada de actuar durante el segmento 'in memoriam' para los Óscar de esta noche, cubriendo una canción que siempre me ha encantado".