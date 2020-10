La emotiva última publicación de Pablo Lyle antes de ir a prisión

México.- La situación legal del actor mexicano Pablo Lyle sigue complicándose, desde aquel 31 de marzo de 2019 en que golpeó a un hombre a quien llevó a la muerte tras una discusión de tráfico y por lo que ha sido condenado a prisión con el cargo de "caso potencial de asesinato en segundo grado" en Estados Unidos.

Justo se dio a conocer recientemente que enfrentará su juicio a partir del 15 de marzo de 2021 por el homicidio imprudencial del cubano Juan Hernández, de 63 años, y un experto legal señaló al programa El Gordo y la Flaca, de Univisión, que tanto a fiscalía como la defensa del actor aún están a tiempo de llegar a un arreglo para evitar el juicio que podría enviar al actor a la cárcel hasta por 15 años.

Sin embargo, la familia del afectado, quien murió a consecuencia del golpe que se dio en la cabeza al caer el suelo cuando Pablo lo golpeó en el rostro, no está dispuesta a dejar las cosas como están y en entrevista con el hijo del fallecido se habló sobre los difíciles momentos que ha vivido la familia tras lo sucedido.

Juan Ricardo Hernández, hijo del afectado, dijo que su familia la ha pasado muy mal, sobre todo su esposa, Mercedes Arce, quien actualmente no tiene trabajo y sufre constantemente ataques de ansiedad, motivo por el cual van a proceder con una demanda civil contra el actor.

Juan Ricardo exige que Pablo pague por lo que hizo, sobre todo porque su primera intención en realidad fue huir del lugar donde ocurrió el enfrentamiento entre el actor y su padre en Miami, Florida, Estados Unidos.

Creo que tiene que pagar porque como siempre lo he dicho, si no estuvieran los videos ahí, él se hubiera ido pa’ su país y ese delito hubiera quedado impune. De eso estamos claros. No hay que ir a la universidad para saber lo que iba a pasar ahí. Si no hubiera un video y si no le hubieran tomado la chapa (las placas) al carro, su primer instinto siempre fue huir", aseguró.