La enemistad entre Manelyk González y Celia Lora tras salir de La Casa de Los Famosos

Tal parece que la amistad entre Manelyk González de 32 años de edad y Celia Lora terminó debido a diversas situaciones las cuales dieron mucho de que hablar, pues todo se descontroló cuando ambas estuvieron en La Casa de Los Famosos donde hubo mucha polémica pues según hubo traiciones que no se pudieron perdonar.

Y es que para quienes no lo saben Celia Lora mantuvo una rivalidad con Alicia Machado, pero después de salir del reality show Manelyk González se llevó muy bien con la ex reina de belleza, algo que al parecer no le gustó del todo a la modelo Playboy quien pintó su rayita para dejarle de hablar a la joven quien quedó en segundo lugar en La Casa de Los Famosos.

Por si fuera poco Celia Lora festejó su cumpleaños hace poco y compartió en sus historias de Instagram todos los mensajes que le mandaron varios integrantes de Acapulco Shore, pero la gran ausente fue Manelyk González quien no apareció en las redes de la cumpleañera en ningún momento, además los likes entre ambas ya no se han visto por ningún lado.

Al parecer las dos famosas ya no se hablan/Instagram

Incluso las cosas se pusieron raras cuando Celia Lora y Manelyk González le dejaron de hablar a Karime Pindter pues se enteraron de que la reality star se fue con Jawy Méndez de viaje algo que no les pareció del todo, incluso la hija de Alex Lora había dicho que quiso que golpearan a su ex amiga en las grabaciones de Acapulco Shore 9, pero lo más extraño es que ambas mujeres ya se hablan, pero es a Mane a quien ahora dejaron de hablarle.

Aunque no se sabe realmente por qué no se hablan tanto Celia Lora como Manelyk González muchos desean saber si fue por la amistad que hizo con Alicia Machado o por otra situación, pero la polémica aún sigue.

Para quienes no lo saben Manelyk González se hizo muy amiga de Celia Lora desde hace años y fue ella quien la presentó con algunos integrantes de Acapulco Shore los cuales ahora son sus amigos y se llevan muy bien, algunos de ellos son Potro Caballero y Jacky Ramírez.

