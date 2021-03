La enfermedad en la piel que Yalitza Aparicio sufre y que le provoca manchas en el rostro

La actriz Yalitza Aparicio reveló mediante un video en YouTube que sufre de una enfermedad en la piel que le provoca manchas en el rostro. (Suscrìbete aquí a Disney Plus)

Yalitza Aparicio contó durante un video en la plataforma de videos, ante las preguntas sobre qué pasaba con su piel, que la apariencia poco uniforme del color que a veces puede verse en su rostro es debido a una enfermedad que detectó hace unos años, cuando promocionaba la película ‘Roma’.

Leer más: "Sentía que no era yo sin dos o tres copas": Consuelo Duval revela que sufrió adicción al alcohol

La actriz oaxaqueña, quien suele abrirse personalmente en YouTube, que padece de melasma, una enfermedad que le produce manchas en toda zona de los pómulos, por debajo de los ojos, y la nariz.

Yalitza Aparicio admitió que durante toda su vida ha tenido algunos problemas con su piel, como el acné, que hoy en día tiene moderado, señalando que los famosos no tienen un cutis perfecto, contrario a lo que se piensa.

“Durante mucho tiempo he sufrido con diferentes cosas, yo creo que todos hemos pasado por etapas en donde tu piel va cambiando, pero muy pocas veces le prestamos atención a estos que consideramos ‘pequeños cambios’”.

Ante ello, la actriz se abrió respecto al melasma que padece, señalando que todo comenzó con una pequeña mancha debajo del ojo a la que no le tomó importancia, y que cuando menos se había dado cuenta ya se habían extendido por gran parte de su cara.

Suscríbete aquí a Disney Plus.

“Las manchitas que me salieron en esta zona, me salieron más o menos terminando el tour de Roma; comenzó con una pequeña mancha aquí, la cual yo ignoré porque pensé que era consecuencia del acné (...) No supe ni en qué momento, qué pasó, cuando vuelvo a prestar atención, las manchas ya habían abarcado una suficiente parte de mi rostro”.