La enfermedad por la que Silvia Lomelí, se vio obligada a dejar las telenovelas durante una década

Hace ya varios años, la actriz mexicana Silvia Lomelí sufrió un paro cardíaco mientras se encontraba en las grabaciones de la telenovela infantil "Misión SOS", protagonizada por Maribel Guardia, Guillermo Capetillo, Allison Lozz y Diego Boneta. Los paramédicos que atendieron a la también conductora de televisión, tardaron mucho tiempo en poder reanimarla.

La falta de oxígeno en su cerebro, le provocó irritabilidad cortical. Una de las secuelas, es que a Silvia Lomelí se le olvidan las cosas. Debido a sus problemas de salud, se vio obligada a dejar las telenovelas durante una década. En octubre del año pasado, regresó a Televisa al formar parte del elenco del melodrama "Contigo sí" y actualmente, la podemos ver en la serie "¿Tú crees? Enredos de diez", un spin-off del show de comedia "Una familia de diez".

"Sí, me fui de la televisión", expresó Silvia Lomelí, de 45 años de edad, en una entrevista para TVyNovelas.

He tenido algunas participaciones pero con muchas intermitencias por mis motivos de salud, porque de repente estoy bien y aparezco en pantalla, pero de repente ¡pum, otra vez al hospital! Y a recuperarme, entonces ha sido como intermitente mi regreso a la televisión.

Sobre como ha respondido su cuerpo y mente ante su regreso a la televisión, la actriz externó que en momentos "me bajoneaba un poco", pero se sintió muy apapachada cuando trabajó en "Contigo sí".

"Si había algo que veían en lo que yo andaba como fallando, Nachito Sada (el productor de la telenovela) me daban una segunda toma, entonces me sentí muy bien trabajando con ellos y siento que ahora estoy lista, esta fue la primera novela que me aventé casi completa y creo que ya estoy en disposición para seguir en las grabaciones".

Silvia Lomelí tuvo varias consecuencias ante la falta de oxígeno en el cerebro: pérdida de equilibrio, de conocimientos como de cuentas, todo lo matemático y todo lo que era lo racional. Fue tan grande lo que pasó, que los médicos no sabían si podría seguir viviendo.

En la entrevista para la revista de espectáculos antes mencionada, manifestó haber ganado la batalla. "La verdad es que sí, porque creo mucho en Dios y sé que él me ha sacado de todas y cada una de las batallas". Hoy en día, Silvia Lomelí sigue con tratamientos, "de estarme checando, cuidándome de ciertas cosas, pero me siento muy bien".

El próximo mes de septiembre, Silvia Lomelí comenzará las grabaciones de su personaje en la telenovela "Mi secreto", bajo la producción de Carlos Moreno.