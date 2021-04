La enfermedad que Frida Sofía padece, según palabras de Alejandra Guzmán

México. Alejandra Guzmán, en la entrevista que tuvo con Adela Micha para su programa Me lo dijo Adela, hizo una serie de declaraciones respecto a su hija Frida Sofía, entre ellas que padece Trastorno límite de la personalidad y le fue diagnosticada en la adolescencia

Debido a dicha enfermedad que Frida padece, estaría mintiendo respecto a la acusación que lanzó en días pasados y la cual tiene que ver con que su abuelo Enrique Guzmán la habría acosado sexualmente cuando era una niña.

Hay un desorden que le hace decir cosas e igual cree que son ciertas, pero necesitas a alguien profesional para tocar fondo y llegar a la verdad", explicó Guzmán a Adela Micha y reiteró que su hija padece borderline personality, y por eso cuando tenía 15 años de edad la internó en la Clínica San Rafael.

Alejandra opina de la salud de su hija que considera se medica a su manera, no ha tenido a la terapeuta indicada y desde que le detectaron dicha enfermedad estuvo al pendiente de ella.

Le dejé de dar dinero para el mantenimiento y el seguro médico, porque con este se medicaba a su manera. Desde hace dos años ha dicho cosas de mi que no son ciertas, que no son posibles de comprobar, de que yo no estuve involucrada sexualmente con Christian", le dijo Alejandra a Adela.