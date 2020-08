La enfermedad que padeció Alicia Machado y que la alejó de los escenarios

Alicia Machado de 43 años de edad es una de las mujeres más bellas del espectáculo, pues no por nada se coronó como Miss Universo en 1996 poniendo el nombre de su natal Venezuela en alto, por lo que la vida a premiado muy bien a la famosa que sigue siendo todo un manjar para sus fans, pero no todo has sido miel sobre hojuelas para la modelo y aquí te diremos por qué.

En 2013 Alicia Machado, quien se encontraba en lo más alto de su carrera gracias a la telenovela La Madame, donde era la protagonista pasó por un momento que la marcó por completo, pues le diagnosticaron cáncer de seno, por lo que tuvo que esconderle su mal a la producción, pues deseaba sacar el proyecto adelante y aunque lo logró se ausentó durante un tiempo de otros trabajos para llevar un tratamiento de quimioterapias las cuales le han causado estragos hasta la fecha, por lo que cada vez que recuerda dicha etapa le cuesta mucho narrarlo ante las cámaras.

Estoy ahora por comenzar un tratamiento otra vez cierro el año con esa mala onda (2019) de que tengo que empezar el tratamiento ahorita en diciembre en Miami lo bueno es que me voy a Miami otra vez, ahi me van a tener un rato, este pero bueno Dios sabe lo que hace y sigo luchando por mi salud, dijo Alicia Machado para el Gordo y La Flaca.

Alicia Machado tuvo cáncer de seno en 2013/Instagram

Pero Alicia Machado quien siempre se ha caracterizado por ser una mujer de carácter fuerte ha dicho que no parara de trabajar por lo menos no desde su casa, pues aunque la exreina de belleza se ausentó de los reflectores se ha convertido en una mujer de negocios con su linea de maquillaje, por lo que ha trabajado desde home oficce, por lo que sigue siendo una mujer movida que no pierde las fuerzas ni las esperanzas en ningún momento, además su hija le ha dado gran apoyo en todos los aspectos.

El año pasado confesó que el mal le estaba dando problemas nuevamente/Instagram

Mientras tantos sus fieles seguidores le han dado muchos ánimos en todo momento, pues la quieren ver con mucha salud para que siga actuando, ya que el ser actriz se le ha dado muy bien, por lo sus redes sociales siempre están llenas de comentarios positivos.

Dios sabe lo que hace te deseo muchisímas bendiciones y que te recuperes pronto con la bendición de nuestro padre celestial que eso se desaparezca", "Eres toda una guerrera, te felicito por todo lo fuerte y trabajadora que eres , has dado muy buenos frutos, y tu sabes que el árbol que da los mejores frutos es el mas apedreado, sigues en tu carrera cosechando éxitos", "Dios santo esas mujeres hay que sacarle cría es toda una guerrera Dios te cuide", le escriben a Alicia Machado.

Actualmente Alicia Machado ha estado trabajando en la televisora estadounidense Estrella Tv, donde se le ve radiante, pues como se dijo anteriormente la artista no ha parado de trabajar, ya que le gusta estar muy activa es por eso que para muchos la venezolana es una guerrera inalcanzable.

Se le ha visto muy postiva trabajando pues le encanta hacerlo/Instagram

Otra de las cosas que han afectado un poco el autoestima de Alicia Machado han sido algunos kilitos de más, por lo que ha tenido que lidiar con los ataques de los haters y los cuestionamientos de programa de espectáculos, donde ella lejos de quedarse callada se defiende, pues no le gusta que se burlen de ella.

Alicia Machado ha sido cuestionada por su peso mucha veces/Instagram

"De repente la vida de modelo que tenía cuando era más como jovencita pues ya no la tengo, porque tampoco me dedicó a eso y pasas como por cosas yo antes era muy, muy atlética yo tengo que regresar hacer más ejercicio por salud claro...", dijo Alicia Machado.

Pero ella no solo dijo eso, pues dijo que mientras su salud este bien las criticas están de más, ya que solo quiere mantenerse saludable, aunque en el pasado dejó en claro que sí la lastimaban bastante.

"No me importa nada, porque estoy sana y ya ni nada ni nadie me hará sentir mal, además yo vivo gracias a Dios de mi talento, preparación y mis negocios. Las actrices gordas o flacas tendremos siempre un personaje para nosotras, voy a recuperar mi belleza en manos de mi doctor", manifestó Alicia Machado en abril pasado.

