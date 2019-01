La escena de amor entre Juliantina en televisión abierta

En el melodrama "Amar a muerte" hay una historia que ha conquistado a la audiencia, se trata de la historia de amor de los personajes de "Juliana" y "Valentina" (interpretados por las actrices Bárbara López y Macarena Achaga respectivamente), a quienes en redes sociales fueron llamadas "Juliantina".

En uno de los recientes capítulos, "Juliantina" se convirtió en tendencia al mostrar por primera vez a dos mujeres, disfrutar de su amor en la televisión abierta mexicana.

Los personajes de “Juliana” y Valentina” (Juliantina), expresaban su amor con besos y caricias que causaron conmoción entre los espectadores, quienes esperaron con ansias que se consumara su relación después de verlo crecer varios episodios atrás, convirtiéndose así en la pareja del momento.

Bárbara López explicó si es verdad que existió algún ritual o preparación para realizar tan comentada escena.

No estábamos pensando (ella y Macarena) prepararnos emocionalmente sino más bien físicamente.

"Decíamos que nos íbamos a echar unos mezcales antes de darnos unos besos, pero lo más padre es que no lo necesitamos y me di cuenta que yo lo trabajé emocionalmente a través de la confianza”, comentó Bárbara López a Televisa Espectáculos.

Sobre la responsabilidad que ahora tiene ante este tema, la actriz está dispuesta a asumirla.

Nunca creí formar parte de una causa porque al final es abrirle al mundo los ojos. De saber que el amor es amor.

Ante los comentarios positivos que ha recibido tras ver el amor de Juliantina, Bárbara López mencionó que muchas chicas le agradecen porque a través de sus personajes dan el primer paso para hablar de su sexualidad. “Decir lo que no se atreven a decir, no están preparadas o no saben cómo hacerlo”.