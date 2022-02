La escena que ponía a Flor Silvestre muy mal al acordarse de Antonio Aguilar

Una de las películas con la que Flor Silvestre se ponía muy mal al recordar a Antonio Aguilar fue en La Rebelión de la Sierra realizada en 1957, pues fue en ese filme donde apenas iniciaba su historia de amor con el artista quien sin duda alguna la traía vuelta loca.

Y es que en un documental que le hicieron hace años a la fallecida Flor Silvestre contó un poco de como comenzó su historia de amor, por lo que recordó una escena la cual la tenía muy presente, pues en ella corre a los brazos del actor mexicano en medio de la nada, por lo que dicha actuación fue más que real, ya que el amor iba creciendo demasiado.

"Ahí empezábamos nuestra vida tengo tan presente que bonita película puro amor (...) él estaba parado ese parado de él con las piernas abiertas semejante hombrezote y ella con los brazos abiertos corriendo hay me puse hasta mal, me pongo mal cuando me vienen esos recuerdos hasta que no paró de llorar ya me tranquilizo", dijo Flor Silvestre.

Aunque la madre de Pepe Aguilar ya no está en el plano terrenal esa y muchas anécdotas abundan no solo en redes sociales, sino por parte de sus hijos los cuales en algún futuro podrían contar cosas insólita de sus padres quienes fueron grandes leyendas del cine mexicano, además de la música.

Por si fuera poco los internautas han dicho que la historia de amor de estas dos grandes estrellas debería ser llevada a la pantalla grande, pues están seguros que sería un éxito y es que en el mundo de la farándula mexicana no se ha conocido una historia tan llena de amor como la de ellos, quienes estaban demasiado enamorados.

Incluso Flor Silvestre mencionaba que ya grandes esta pareja siempre estaba tomados de la mano ya sea viendo la televisión o soltados, era una costumbre la cual duró décadas y para la talentosa artista era un sueño total hacer esas cosas con el hombre con quien formó una gran familia, pues disfrutó al máximo a sus hijos quienes hoy mantienen el legado vigente.

