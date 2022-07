La especial petición que hizo Ingrid Coronado antes de la cremación del cuerpo de Fernando del Solar

A sus 49 años de edad, murió el conductor de televisión Fernando del Solar a fines del pasado mes de junio, a causa de un cuadro de neumonía que se complicó por el deterioro en sus pulmones, esto a consecuencia del Linfoma de Hodgkin que padeció. Solo los familiares y amigos más cercanos, entre ellos su ex esposa Ingrid Coronado y sus hijos Luciano y Paolo, acudieron a una funeraria al sur de la Ciudad de México para darle el último adiós.

Luciano y Paolo, los hijos que Fernando del Solar tuvo con Ingrid Coronado, ante la muerte de su papá, se despidieron de él mediante unas cartas, donde expresaron todo el amor que sienten por el maravilloso ser humano que tuvieron como padre.

En su programa de radio en MVS, Ingrid Coronado reveló una especial petición que hizo a los familiares de Fernando del Solar, antes de que se llevara a cabo la cremación de su cuerpo: que las cartas de sus hijos fueran incineradas junto con él.

Pedimos que lo cremaran con las cartas de mis niños y fue algo realmente sanador, siento que sí les ayudó un poco a que empiecen a hacer consciencia de que esto está sucediendo y es una realidad, por muy dolorosa que sea.

Ingrid Coronado, ex conductora del programa "Venga la alegría" (uno de los shows estelares de TV Azteca), también compartió que tanto sus hijos como ella, han sentido mucho enojo tras la muerte de Fernando del Solar.

"Quiero acompañar a mis hijos, pero también estoy viviendo un proceso personal, uno pensaría que cuando hay una pérdida de este tamaño, uno entra directamente en la tristeza, por ejemplo, pero lo he visto conmigo y primero hay muchísimo enojo, incluso te puedes sentir culpable de enojarte con una persona que ya ni siquiera está aquí".

Aunque es un momento muy difícil para ella, trata de mostrar fortaleza ante sus hijos Luciano y Paolo, así como con Emiliano, hijo que tuvo con el cantante Charly López. "De pronto mis hijos tienen estas explosiones de enojo y mi trabajo, es acompañarlos en esos procesos y no intentar que cambien, no intentar que no les duela, no intentar que no estén enojados".

Recordemos que al darse a conocer la muerte de Fernando del Solar, nacido en Buenos Aires, Argentina, y nacionalizado mexicano, Ingrid Coronado recibió muchos ataques por parte de usuarios de redes sociales, al recordar la controvertida separación que tuvieron, culpándola por haber, supuestamente, abandonado al padre de sus hijos cuando estaba luchando contra el cáncer.

En una rueda de prensa, Anna Ferro, viuda de Fernando del Solar, reaccionó de esta manera ante los ataques hacia Ingrid Coronado: "fluyamos en amor, si no es tu historia, no la cuentes, no te compres una historia que no es tuya, con tu vida es más que suficiente. Que estés en armonía, no juzgar, no criticar y eso es de seres humanos, de humanidad".