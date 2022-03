¡La espera ha terminado! Ha*Ash lanza nueva música para celebrar 20 años de intachable trayectoria

Tras cuatro años de espera, los fieles fans de Ha*Ash podrán disfrutar de un nuevo álbum de estudio de las hermanas Ashley Grace y Hanna Nicole, escribiendo una nueva página en su carrera artística. El dúo pop, uno de los más exitosos en Latinoamérica y en otros países de Europa, lanzó un nuevo tema musical llamado "Lo que un hombre debería saber" y como el título lo dice, tiene un mensaje bastante claro para los hombres.

"Deberías saber que cuando nos peleamos y nos enojamos, cuando lloro y te pido que te vayas, ah, pobre de ti, que te vayas", canta Ha*Ash en su nueva canción.

"Si no te queda claro o no entiendes las pistas, no es tan complicado, te hago una lista de las cosas que un hombre debería saber, mándame un mensaje de los buenos días, haz como si no sabías. Si te cuento algo por tercera vez, aunque yo no te lo pida, dime que me veo bonita, aunque el vestido no me cierre bien".

"Lo que un hombre debería saber", es el primer sencillo de su nuevo álbum de estudio, con el cual celebran sus 20 años de trayectoria musical. "Es una canción ligera y divertida, en donde le estamos recordando a todos los hombres lo que una mujer necesita", expresaron las talentosas y carismáticas hermanas.

Hanna Nicole y Ashley Grace. Foto: cortesía Sony Music México

La canción forma parte del disco más íntimo y personal de Ha*Ash, un trabajo que nació en la pandemia, sin presiones ni etiquetas, con el único deseo de seguir entregando a sus seguidores historias hechas canciones.

Hicimos un estudio de grabación en la casa, en donde hicimos un disco más country, con toques góspel, más parecido a nuestros inicios, a nuestras raíces.

Asimismo, manifestaron que fue la primera vez que no pusieron atención en tener un género en especial. "Incluso podemos comentar que hay hasta mariachi, incluso las risas de Matilda (hija de Hanna). Es muy padre seguir contando nuestra vida a través de las canciones y de seguirnos desahogando a través de las canciones y poderlos compartirlo con nuestros fans y sentirnos acompañadas".

"Lo que un hombre debería saber" llega después de cuatro años de la publicación de "30 de Febrero", álbum con el que realizaron una de las giras de conciertos más redituables, al ofrecer poco más de 150 shows completamente abarrotados en Estados Unidos, Europa, México, Centro y Sudamérica.

Durante dos años de conciertos, Ashley Grace y Hanna Nicole impusieron récords de asistencia en los recintos más grandes y emblemáticos de 15 países, lo que las coronó como "Las reinas del sold out".