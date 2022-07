¡La esperaba afuera del salón! En clases de pilates, Fernando del Solar se enamoró de Anna Ferro

"Dice que el día que se fijó en mí, es porque veía unas mandalas ahí, caminando de un lado a otro, de eso me enteré después, mientras él estaba acostado, la miss caminaba y que empezó a hacer su tarea de estar esperándome afuera del salón, y así fue".

Fernando del Solar era el único hombre en las clases de pilates de Anna Ferro . "Él entraba a horario de señora y cuando se ponía a hacer ejercicio, era el único que gritaba, se quejaba de los ejercicios que hacía, me decía que encontraba músculos que creía que no conocía".

La maestra de pilates estaba paraba en la puerta de su salón, cuando de pronto, Fer se acercó a ella y le comentó que necesitaba rehabilitar su cuerpo . "Yo no sabía que él había pasado por toda esa situación y que tenía poco tiempo de haber salido del coma. Me dijo: 'puedo rehabilitar, necesito tener más fuerza', y le dije: 'claro que si, esta clase es para ti'", compartió Anna Ferro durante una conferencia de prensa, en la funeraria donde fue velado el cuerpo de su esposo.

Cuando Anna Ferro conoció a Fernando del Solar, estaba dando una de sus clases de pilates en un sitio en la Ciudad de México. Al verlo por primera vez, desconocía que era uno de los conductores más queridos de la televisión mexicana , pues no acostumbraba a ver la televisión.

Francisco Inzunza Reportero web / Periodista de espectáculos

Egresado de la Universidad de Occidente en 2010 de la Licenciatura en Ciencias de la Comunicación, un apasionado del periodismo humano. Luego de participar en el Taller de Talentos "La Oveja Negra" impartido por la Máquina de Ideas, fui reclutado por empresas El Debate y meses después de haberme graduado, comencé a laborar como reportero de información general y policiaca. Soy orgullosamente fundador de Periódico La i (donde fungí como editor y reportero) en la ciudad de Guamúchil, Sinaloa, el diario popular de El Debate. Dos años después pasé a ser editor del diario La Sirena, otros de los diarios populares de la empresa. Posteriormente emigré del papel a lo digital, al pasar a nuestro portal web www.debate.com.mx, siendo testigo de la evolución y crecimiento que ha tenido. Actualmente soy reportero web y periodista de espectáculos, realizando entrevistas a cantantes, agrupaciones y actores locales, nacionales e internacionales, asimismo me he especializado en K-Pop y K-Dramas. En estos años laborando en la empresa, he adquirido conocimientos sobre posicionamiento SEO en Google y Analitycs, así como desarrollo de contenido para redes sociales.