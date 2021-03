La esposa de Ricardo Crespo habla del sufrimiento de su hija, tras presunto abuso sexual que le hizo él

México. María Angélica, la expareja del actor Ricardo Crespo, quien se encuentra preso y enfrenta denuncia por parte de ella debido a que supuestamente abusó sexualmente de su propia hija, habla del sufrimiento que pasó la menor de edad tras haberse visto afectada por lo citado.

En un comunicado de prensa, María Angélica se sincera sobre el supuesto abuso sexual que vivió su hija Valentina a manos de su propio padre y alza la voz para concientizar a las personas que se vean afectadas por este tipo de situaciones.

Ricardo Crespo.

María Angélica cuenta que como madre dudó de la pequeña cuando le contó sobre los tocamientos inapropiados que le hacía su padre. “Se necesita más amor y empatía para abordar esta problemática, no juzgar y poder en duda lo que cuenta un niño", dice.

Aún no puedo creer que mi hija Vale hubiera sufrido en silencio durante tantos años. Hoy daría todo para que mi hija nunca hubiera tenido que pasar por algo así, tan doloroso. Me alarma el dolor del silencio en la que viven las víctimas y el dolor del silencio que vivió mi hija por tantos años”, destaca en el comunicado.

Ricardo Crespo, actor que ha participado en teleseries como La candidata, La piloto y El dragón, fue detenido a principios de febrero de 2021 por elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de Ciudad de México, tras ser objeto de una denuncia de abuso sexual en su contra.

En dicha denuncia se establece que Crespo habría cometido abuso sexual en contra de su propia hija Valentina, de 14 años de edad, y fue su exesposa quien denunció formalmente el actor en Ciudad de México, según informaron varios medios de comunicación.



Crespo ya se encuentra preso y permanecerá en prisión preventiva durante tres meses, tiempo en que se realizará la investigación; al respecto, Cresp reacciónó por medio de un comunicado en el que señaló:

Ignoro el motivo por el cual mi ex esposa y presuntamente mi hija, hayan denunciado los inconcebibles actos, pues el único juicio que de nuestra relación se ha ventilado es el de nuestro divorcio, cuya sentencia data del año 2017. La acusación que me hacen es monstruosa.”

Valentina, por su parte, compartió en Instagram mensajes en los que cita que nadie debe callarse si vive una situación igual a la que le tocó vivir a ella. "No tengas vergüenza, no te sientas culpable. Me costó mucho hablar y todavía estoy en proceso de recuperarme emocionalmente”, escribió en Instagram.