La esposa usa a Rogelio para sacar dinero: Maty Huitrón

Tras las declaraciones que dio hace unos días Verónica Castro sobre la lamentable situación física y económica que enfrenta Rogelio Guerra, Maty Huitrón, la presidenta vitalicia de La Casa del Actor, señala que si el actor quiere puede regresar a este lugar.

Rogelio Guerra. Foto: Twitter

Eso siempre y cuando la esposa de Guerra, Maribel Robles, no ponga un pie en las instalaciones que ella preside y de la cual se llevó al actor hace año y medio. “La esposa es insoportable, conmigo nunca se metió pero corrió a varias cuidadoras que lo atendían aquí y ahí comenzaron los problemas. Un día llega la esposa y dice: ‘voy a sacar a mi marido de aquí’. Yo no podía obligar a que se quedara y él no estaba en condiciones de decir algo”, expresó Huitrón.

Maty recordó que cuando Rogelio Guerra llegó a la Casa del Actor, se encontraba en malas condiciones: delgado, sin hablar y sin moverse. Situación que a lo largo de su estancia en ese lugar fue mejorando, hasta que la esposa decidió llevárselo en enero de 2016.

Rogelioi Guerra y su esposa Maribel Robles. Foto: Twitter

“Él estuvo aquí viviendo durante un año. Cuando estuvo aquí se encontraba mejor, ya hablaba, se movía y sonreía. Un amigo me dijo hace poco que Rogelio se estaba muriendo y me dio tristeza”, explicó.

Aunque Maty reconoce que está consciente de la mala situación que Guerra atraviesa, afirma que ella no puede hacer algo, pues mientras la esposa no lo permita, el actor, dice, continuará en mal estado.

“Lo que hizo la esposa es tener a Rogelio como mono de cilindro, lo ocupaba para pedir dinero y mucha gente aportó. Es el colmo que la mujer quiera vivir de la pobre situación de Rogelio”, sentenció Huitrón.

Maty Huitrón. Foto: Twitter

La también actriz dice sentirse enojada por lo que Maribel Robles, esposa de Guerra, declaró hace unos meses, en donde aseguraba que si no lo sacaba de la Casa del Actor, su marido se iba a morir.

“Me molestó que la esposa dijera que si no lo sacaba de aquí, lo mataban. Lo único que hicimos fue atender y cuidar de él como lo haríamos con cualquier de nuestros compañeros actores, creo que no es justo”, señaló.

Maty no ha visto a Guerra desde que lo sacaron de la Casa del Actor pero amigos cercanos a él le han dicho que está encerrado en un cuarto de azotea y sin ver a sus demás familiares que permanecen sin poder comunicarse con el actor.

“Los hermanos no querían que la esposa se lo llevara de aquí porque no los deja que lo vean y aquí lo veían dos veces por semana. Me han dicho que está flaco y que ya no entiende nada de nada”, detalló.

Pese a todo, la actriz dice que ella no tiene inconveniente en que el actor de 80 años pueda volver a la Casa cuando él quiera y lo pida, aun cuando por ley no debería dejarlo regresar.

“Por estatutos, si un actor se va, renuncia a su derecho. Pero si él quiere regresar, por humanidad nosotros lo recibiremos."

“No puedo dejar que un compañero se esté muriendo de hambre y no ayudarlo, claro que dejaría que él regresara con la única condición que esta mujer (Robles) no pase de la puerta porque si no, comenzaremos con problemas de nuevo”, añadió Huitrón.

Con información de El Universal.