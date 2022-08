México. "La estoy pasando muy mal", Mau Nieto responde a acusaciones de presunto abuso a una joven que se identifica en redes sociales como Yamel, pues ella misma lo denunció públicamente.

El youtuber y comediante Mau Nieto, quien además ha participado como conductor en La Academia 2022, fue acusado de supuesto abuso sexual contra la standupera y productora Melissa Yamel.

Melissa Yamel dijo en Twitter que los hechos se dieron durante 2018, sin precisar el mes exacto, y en un antro ocurrió que Mau y ella se encontraron, él la invitó a tomar con él y aceptó, después la llevó al baño y allí habría abusado de ella.

Yamel explicó que se acercó a Mau Nieto para saludarlo y felicitarlo, luego entablaron plática y posteriormente Mauricio la llevó al baño para tener relaciones sexuales sin consentimiento de ella.

Ahora el standupero opina al respecto y es en Instagram donde dice que sus abogados lo están asesorando para saber cómo proceder ante la denuncia de la joven.

"Es muy triste que me estén haciendo esto. Pero pues me tengo que asesorar bien. Ya mis abogados están viendo todo, por lo pronto no puedo declarar nada por el proceso", escribe Mau en Instagram.

Además Mau Nieto se dirije a los conductores del programa Chisme No Like, quienes intentaron entrevistarlo y les pide respeto: "Agradecería mucho que ustedes no me juzgaran mediáticamente. Entiendo y respeto su trabajo, pero pues la estoy pasando muy mal con esto".