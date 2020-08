La evolución de Maluma, del "Dirty Boy" a "Papi Juancho"

Maluma, uno de los exponentes más reconocidos de la música urbana a nivel global, ha agasajado a sus millones de seguidores con el lanzamiento de su nuevo álbum, "Papi Juancho". En esta nueva producción discográfica el cantante colombiano muestra la evolución de su álter ego: el "Dirty Boy" que ya creció y ahora es "Papi Juancho".

En una entrevista que Sony Music México compartió con EL DEBATE, Juan Luis Londoño Arias (nombre real del reguetonero) hizo especial énfasis en que "este álbum es muy especial para mí, es mi esencia, con lo que crecí, la música que disfruto con mis amigos. En el disco está mi gusto personal a nivel de reguetón, por eso quise invitar a los artistas que me han inspirado".

Es una producción que hice con mucho amor para complacer a mis seguidores, pero también para satisfacerme a mí mismo. Quiero que la gente lo disfrute, que lo goce, ésta es la esencia de 'Papi Juancho'.

Desde firmar con Sony Music Latin en el 2015, Maluma ha lanzado tres álbumes que han debutado en el #1 del listado Latin Albums de Billboard: "Pretty Boy, Dirty Boy" (2015), "F.A.M.E." (2018) y "11:11" (2019). Foto: cortesía Sony Music México

El nuevo álbum de Maluma, "Papi Juancho", incluye colaboraciones especiales con artistas del reguetón desde sus inicios, así como de la nueva escuela, incluyendo: Darell, Jory Boy, Justin Quiles, Lenny Tavárez, Myke Towers, Ñejo & Dálmata, Ñengo Flow, Randy, Yandel, Yomo y Zion.

"Es un disco muy completo que está hecho con mucho detalle, por ejemplo, la canción Medallo City es un trap con salsa y en mi música no había experimentado ese género musical, y todo lo que dice la letra son términos que utilizamos nosotros en Medellín, específicamente en Envigado, donde crecí, es puro barrio. Yo quiero mostrar mi cultura y quiero que la gente vea de dónde soy yo, yo soy de Medallo City", recalcó el colombiano Maluma.

Maluma y Papi Juancho, cara a cara

Como parte del lanzamiento de este álbum, Maluma entrevistó a su álter ego "Papi Juancho" (algo parecido a lo que hiciera Alberto Aguilera Valadez al charlar con Juan Gabriel). En su plática Maluma le dijo a "Papi Juancho" que por lo general todo lo que hace es criticado, a lo que su álter ego le respondió:

Todas esas críticas que me tiren a mí, inmediatamente se convierten en bendiciones, así que muchachos, sigan criticando, les llevo la buena a todos, full energía positiva, pero, haters, escuchen pues, apunten los haters, por más mala onda que me tiren, más buena vibra yo voy a tener y voy a seguir ganando, así que ustedes verán si siguen rodeando.

Asimismo, Maluma se refirió a "Papi Juancho" como una persona linda, exitosa y con mucho billete, por lo que no dudó en preguntarle por sus mayores temores: "tengo miedo a no poder compartir todos mis éxitos con las personas que yo tanto quiero, siempre he dicho que la familia va adelante de todo, así que family first, ese es uno de los miedos más grandes, no poder compartir con mi gente todos mis logros".

Maluma, en un ambiente de honestidad y camaradería, sintió curiosidad por el legado que "Papi Juancho" quiere dejar: "fácil, simple", expresó de inmediato, mencionando "que los sueños sí se hacen realidad y eso nunca, pero nunca va a cambiar, que visualicen, mi gente, tienen que visualizar, algo importante, que se la crean y ustedes son capaces de lograr todo lo que en su mente se propongan, y una última cosa, que no se dejen decir que no pueden, de absolutamente nadie, ustedes son los capitanes de su vida y pueden elegir su rumbo".

¿Quién es "Papi Juancho", el alter ego de Maluma?, se preguntan muchas personas. "¿Tú te acuerdo del 'Dirty Boy'?", le preguntó "Papi Juancho" a Maluma, explicando: "pues ese mismo cabrón creció y ahora es 'Papi Juancho', el baby de las babies".

Con tan solo 26 años de edad, Maluma (nombre artístico compuesto por las primeras letras de los nombres de su madre, su padre y su hermana) se ha convertido en uno de los cantantes de mayor impacto en la música urbana y el ídolo juvenil de la música latina a nivel mundial.

Hasta la fecha, Maluma tiene dieciséis éxitos #1 en el listado Latin Airplay de Billboard. Foto: cortesía Sony Music México

Producido por The Rude Boyz (Kevin ADG y Chan "El Genio"), con quienes Maluma ha colaborado desde su primer álbum ("Magia", en el 2012), "Papi Juancho" cuenta con canciones escritas por Maluma junto a Édgar Barrera, Kevin ADG, Chan "El Genio", Miky La Sensa, Vicente Barco, Juan Camilo Vargas, entre otros. El quinto álbum de estudio de Maluma incluye su más reciente hit, "Hawái", canción que arrasó con las listas de popularidad en México, colocándose como #1 en radio en el chart general, #1 del Top 50 de Spotify México y #1 del Top 100 de Apple Music México.

