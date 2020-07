La ex Miss Colombia que perdió una pierna y volvió a bailar VIDEO

Colombia.- Daniella Álvarez nunca tuvo ninguna duda de que volvería a la pista de baile después de tomar la minuciosa decisión de amputarle el pie izquierdo y parte de la pierna.

El domingo, la ex Miss Colombia, de 32 años, visitó Instagram para compartir un video de sí misma bailando merengue con su hermano, Ricky Álvarez.

"Agregar un giro a la vida con mi pareja favorita @rickyalvareztv", escribió la ganadora del concurso de 2011 ¡Las dificultades no importan! ¡Debemos ser resistentes en la vida!

El video había sido visto 2.6 millones de veces el lunes por la tarde. La nativa de Barranquilla, que representó a la nación sudamericana en el concurso Miss Universo 2012, compartió a mediados de junio su decisión de someterse a una cirugía después de que los médicos le extirparon una masa en el abdomen.

La operación original causó complicaciones ya que la masa se había envuelto alrededor de su arteria aorta principal.

Los médicos le diagnosticaron isquemia, que corta el flujo del suministro de sangre a un órgano o parte del cuerpo. En el caso de Álvarez, había una escasez de sangre fluyendo hacia su pierna.

Después de mantener conversaciones con médicos y médicos expertos, la embajadora de Unicef optó por que le extirparan la parte inferior de la pierna izquierda.

En uno de sus mensajes anteriores de Instagram, Álvarez había prometido a sus fanáticos que volvería a bailar después de cinco operaciones, la última que tuvo lugar el 23 de junio.

Álvarez, quien dirige una boutique en línea, dijo a sus seguidores que `` tomé la decisión de tener una prótesis que me permita bailar champeta '', un estilo de baile que se originó en la región costera del Caribe de Colombia, donde nació y creció.

Una aparición en Dancing With the Stars podría no estar fuera del alcance de la única esperanza de Miss Universo.

