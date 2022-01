La ex Miss Universo Alicia Machado inició el 2022 derrochando belleza y modelando diminuto bañador

La ex Miss Universo quiere que la misa de acción de gracias, se realice en la Basílica de Guadalupe en la Ciudad de México, ya que es muy devota de la Morenita del Tepeyac.

En una entrevista para el programa "Sale el sol" de Imagen Televisión, comentó: "ya estoy preparando la quinceañera, ya me estoy preparando, ella quiere dos fiestas, quiere que le haga una quinceañera clásica en México, porque ella también es mitad mexicana y allá tiene su familia".

Resaltó su anhelo de seguir viviendo "con la convicción de ser feliz", hacer todos los días lo que su corazón le dicte, siempre recorriendo el camino del amor propio. "Me gusta mi vida, les deseo lo mejor, merecen el amor y la gracia de Dios, salud, amor y alegría, mucha alegría, feliz año".

La hermosa actriz de cine, teatro y televisión Alicia Machado , originaria de Maracay, Venezuela, se sumó a la tendencia que llevaron a cabo muchas celebridades: ¡recibir el año nuevo 2022 en traje de baño! A través de las stories de su cuenta en Instagram, red social donde tiene casi dos millones de seguidores, la ex Mis Universo de 45 años de edad, publicó un video donde derrochó belleza y sensualidad.

Francisco Inzunza Reportero web / Periodista de espectáculos

