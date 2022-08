La exacadémica Lety López lanza Más que tu amiga, de Marco Antonio Solís, "El Buki"

México. La exacadémica Lety López tiene estreno musical con Más que tu amiga, composición de Marco Antonio Solís, "El Buki", acompañada por mariachi y ella le da una interpretación especial.

En sus redes sociales Lety comparte ya a sus fans que pueden escuchar Más que tu amiga en todas las plataformas, un tema recomendable, para enamorarse y dedicarlo a quien más quieran.

Lety, originaria de Guadalajara, Jalisco, se renueva musicalmente hablando y sorprende con esta nueva grabación a la que le da un toque especial con su voz.

Lety anteriormente promocionó su disco Quédate conmigo, producido por Pepe Aguilar, con el que tuvo excelentes resultados y espera que ahora ocurra lo mismo con su nueva propuesta, lo señala también.

No me llames, del cantautor Juan Pablo Manzanero, La Charreada, de Felipe Bermejo Araujo y Si Dios me quita la vida, de Luis Demetrio, son algunos de los temas que Lety ha grabado y presentado anteriormente y en su voz se escuchan sensacionales.

Lety López fue finalista de la tercera generación de La Academia, reality show de Televisión Azteca (2004), y ha sido nombrada “La Reina del Mariachi” por Pepe Aguilar (2014), además como actriz ha tenido destacadas participaciones en obras como Mentiras, el Musical, Vaselina, el Musical y Si nos dejan: El Gran Musical Mexicano.

Además esta guapa y talentosa cantante se ha presentado en escenarios de la república mexicana, USA, Centroamérica, Sudamérica y Asia, según información en su biografía.