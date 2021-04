La extraña enfermedad mortal que padece Gloria Murillo, exparticipante de Exatlón México

México. Gloria Murillo, quien participó en Exatlón México, es víctima de una enfermedad que se conoce con el nombre de anafilaxia o shock anafiláctico, se informa en distintos portales de noticias.

Gloria Murillo, una de las participantes más destacadas en Exatlón México, pese a ser muy joven en su salud no estaría pasando por momentos agradables, puesto que se encuentra enferma.

La misma Gloria confesó semanas atrás en Instagram que padece shock anafiláctico, un tipo de reacción alérgica potencialmente mortal.

Ni los doctores ni yo vamos a saber cuál fue el origen de esta enfermedad, me pasó de la nada, cuando corría. Me empecé a sentir mal, siempre me pasaba al correr cuando me sentía mal", dijo.