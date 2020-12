La extraña foto con la que Taylor Swift despide el 2020, y el porqué los fans están creando teorías

Taylor Swift despidió el 2020 con una foto bastante extraña y los fans comienzan a especular el mensaje que puede esconderse tras el disfraz que la cantante utiliza.

La cantante estadounidense Taylor Swift vivió un 2020, como ella misma lo dijo, “raro”, que sin embargo estuvo lleno de éxitos para su carrera musical.

No fue uno, sino dos los álbumes que este año lanzó, consintiendo a sus fanáticos con ‘folklore’ y con ‘evermore’, que han triunfado inmensamente entre el público.

Estos no solo han encantado a sus fans, sino que también le han traído buenas ventas y excelentes posicionamientos en las listas de popularidad, como la de Billboard.

Pero aún con eso, Taylor Swift considera que su 2020, que estuvo marcado por la pandemia que cambió enormemente la manera en que se hace y se promociona música, fue un año bastante “raro”, y con una foto bastante peculiar se despide de él.

A través de sus redes sociales, la cantante de ‘willow’ publicó una fotografía con la que se despide del 2020 para abrir paso al 2021.

Usando un vistoso disfraz de oso, con la dentadura de fuera haciendo parecer que está comiéndose la cabeza de la cantante, Taylor Swift subió la foto que le trajo comparaciones con la película ‘Midsommar’ y que hizo a los fans preguntarse si había algún mensaje oculto presente.

“Adiós 2020, ha sido raro”, escribió brevemente la cantautora al publicar la foto, en la que también la podemos ver sin nada de maquillaje y con sus ojos azules bien abiertos.

La foto en Twitter lleva más de 63 mil retweets y casi 500 mil ‘me gusta’, mientras que en Instagram generó mayor impacto, con más de 2 millones de ‘me gusta’, aunque extrañamente con los comentarios desactivados.

Sus fanáticos con mayor sentido del humor compararon la fotografía con la escena final de la película ‘Midsommar’, que, aunque muy reciente se hizo rápidamente en un clásico de culto, pues en ella hay una escena que se ve bastante idéntica a la foto con la que la cantante despide el año.

La extraña foto con la que Taylor Swift despide el 2020 fue comparada con la película 'Midsommar'

Pero hay otros que incluso han comenzado a desarrollar teorías alrededor de la publicación, pues sospechan que Taylor Swift está tramando algo para el 2021.

Con sus lanzamientos pasados, especialmente con sus dos álbumes más recientes que fueron estrenados este año sin previo aviso, los fanáticos tienen la experiencia de que Taylor Swift disfruta de dejar mensajes ocultos en sus publicaciones, ya sea para adelantar algún proyecto o para dar alguna indirecta a una persona.

Algunos aseguran que la foto podría ser una indirecta al manager de muchos artistas, Scooter Braun, con quien ha tenido un pleito bastante mediático y que es por él que Taylor Swift volverá a grabar todas sus canciones pasadas.

Los fans señalan que podría ser una referencia a la canción ‘mad woman’ que escribió acerca del manager, en la que se incluye la letra “and you'll poke that bear 'til her claws come out” ( y provocas al oso hasta que este saca las garras ).

Otros sospechan que se pudiera tratar de una pista hacia su tercer álbum durante la pandemia, pues ya se han quedado acostumbrados a las sorpresas por parte de la cantante.

“Vamos a descubrir lo que esto significa en cuatro meses, estoy seguro de ello”, respondió un fanático Twitter.