La extraña foto que Britney Spears publicó junto a Justin Timberlake desata una ola de comentarios

La cantante Britney Spears desató una ola de comentarios en redes sociales, luego de que misteriosamente subiera una foto en la que aparece junto a Justin Timberlake. (Suscríbete aquí a Disney Plus)

Desde hace algunos meses, la actividad en redes sociales de Britney Spears no ha dejado de captar la atención de sus fanáticos y del público en general, pues la cantante ha preocupado a internautas por una serie de publicaciones que resultan extrañas para muchos.

¡Bien! Te has suscrito a notificaciones Configura y elige tus preferencias

Leer más: Por esta razón Eiza González casi pierde su papel en la franquicia de 'Rápidos y Furiosos'

Si bien la voz de ‘Baby One More Time’ ha dicho que no hay nada extraño u oculto en sus publicaciones, la fotografía que publicó esta vez junto a Justin Timberlake ha dado bastante de qué hablar.

Hace cerca de una semana, el pasado 4 de abril, fue el cumpleaños de la hermana de Britney Spears, la actriz Jamie Lynn Spears. La cantante no le había enviado su felicitación en la fecha, por lo que lo hizo días después, con una fotografía en Instagram.

En esta podemos ver a una muy joven Jamie Lynn Spears, poco antes de incursionar en la televisión con ‘Zoey 101’, acompañada por su hermana mayor cuando esta se encontraba en la cúspide de la fama y el éxito.

Suscríbete aquí a Disney Plus.

Pero lo que llamó más la atención, además de la presencia de una persona que parece ser la actriz Natalie Portman, es la aparición de Justin Timberlake justo a un lado de Britney Spears.

Cabe recordar aquel mediático romance que Justin Timberlake y Britney Spears tuvieron al inicio de sus carreras, y que hasta el día de hoy, varias décadas después de terminado, sigue dando de qué hablar.

Recientemente, con el estreno del documental ‘Framing Britney’, fanáticos de la cantante y televidentes comenzaron a arremeter contra el cantante de ‘Cry me river’ por el trato que daba a su ex novia frente a la prensa, llevando al también actor a emitir una disculpa pública.

Leer más: Kanye West, el ex de Kim Kardashian, contará todo de su vida en miniserie para Netflix

Fanáticos de Britney Spears, quienes siguen molestos por la actitud de Justin Timberlake, quedaron sorprendidos por la decisión de la cantante de publicar esa foto, entre tantas que seguramente tiene junto a su hermana menor.

“No una foto con JT, ¿por qué?”, “De todas las fotos que pudiste elegir, ¿una con JT?”, “Qué foto tan rara para elegir”, “¿De verdad es la mejor foto que pudo elegir junto a su hermana?”, se lee en algunos comentarios. “Las personas crucifican a Justin, pero es evidente que ella no le guarda rencor”, mencionaron otros por otra parte.

Suscríbete aquí a Disney Plus.