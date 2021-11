"La fama lo llevó al cielo y a mí al infierno", las fuertes revelaciones de Tristán, hijo de Yahir

Tristán Yahir Othon Fierro, hijo del cantante y actor mexicano Yahir, quien formó parte de la primera generación de La Academia, hizo sorprendentes revelaciones en una entrevista que tuvo para TVNotas. Además de hablar de sus problemas con el alcohol y las drogas, confesó ser bisexual y tiene pensado ser actor de películas para adultos, por lo que le pide a su progenitor amarlo y aceptarlo tal cual es.

El joven de 22 años de edad externó que la fama de su papá lo ha afectado mucho desde pequeño. "A mi papá la fama lo hizo elevarse, pero a mí desde niño me trataron bien cul...". Contó que otros niños de su edad le decían que su papá cantaba muy mal y eso le afectaba. Pero todo esto jamás se lo contó a Yahir.

Nunca, la fama de mi papá lo llevó al cielo y a mí al infierno.

El hijo del cantante Yahir compartió que desde los 14 años de edad comenzó a fumar marihuana y poco a poco probó otras sustancias ilícitas. Ha estado en diversos centros de rehabilitación, en una ocasión se escapó de uno de estos lugares y al tiempo que es dado de alta, vuelve a caer en sus adicciones.

Tristán mencionó que su papá lo ayudado en todo lo que ha podido, pero él mismo ha abusado de su ayuda y termina en el mismo hoyo.

Yahir ha ayudado a su hijo Tristán con sus adicciones.

En abril pasado salió de un centro de rehabilitación y tuvo una recaída a las tres semanas. "Ahorita ya llevo un mes sin probar nada, porque ya tengo broncas de salud, tengo úlcera gástrica, vomito y hago del baño sangre".

Sobre cómo es la relación con su progenitor hoy en día, comentó que no se hablan desde agosto pasado: "él pensó que ya nunca me iba a drogar y no fue así, pero esas son las expectativas de mis papás y de la put...sociedad, no mías".

Tristán reveló ser bisexual, que actualmente tiene novio y que es una persona que lo apoya en todo.

A los 19 empecé a ver que varios hombres me llamaban la atención, tuve mi primera relación sexual, me agradó y dije: 'también se siente bien padre', soy bisexual y me amo como soy.

Externó que su papá no lo sabe y que se enteraría a través de esta entrevista. Asimismo confesó haber hecho con su pareja sentimental un video íntimo, quería "ser estrella porno" y soltar "las cosas que me vienen amarrando desde niño". Tristán anhela "dejar de ser el hijo de un famoso y hacer lo que quiero, al espectáculo y al rock and roll".

Tristán Yahir Othon Fierro le envió este mensaje a su padre: "te amo, te deseo lo mejor, pero ya basta de vivir como tú ante la sociedad, como los demás quieren sólo porque ganaste un espectáculo. Papá, quiero tu apoyo, pero sin condición, el amor no se exige; ámame como soy, eso quiero contigo, te extraño".