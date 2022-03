La felicidad está en ayudar a los demás, asegura Katherine Porto

Desde el estreno de la telenovela Pasión de gavilanes 2, el pasado 14 de febrero, la actriz colombiana Khaterine Porto ha impregnado de rencor, rabia y coraje la pantalla chica con su personaje de Romina, una villana que ha disfrutado interpretar. La también conductora, maestra de meditación, coach de respiración y someliere de té, platicó para EL DEBATE sobre este personaje, de la serie que estrenará el mes entrante en Amazone Prime y de otros proyectos muy importantes.

Romina la deja llena de amor

En su trayectoria como actriz, este es el primer papel en que Katherine Porno da vida a una villana.

“Interpretar a Romina ha sido demasiado divertido, sobre todo el poder explorar ese universo en el que vive el personaje. Yo realmente visualizo a Romina como una mujer que le falta mucho amor, que actúa por impulso y por lo que ella quiere sin pensar en los demás. Romina es agresiva, obsesiva, envidiosa, una mujer que no tuvo familia, que le faltó amor y esas demostraciones de amor las ve a través de dinero, carros y estatus”, compartió la actriz. El haber dado vida a una villana y trabajar de la mano con un gran equipo, para ella fue un disfrute.“

Para una actriz, poder llegar a realizar este tipo de personajes que te permite entrar dentro de uno mismo, es también buscar lo que uno tiene, y lo que no, lo busca afuera en otras personas. Te confieso que no fue fácil interpretar a Romina porque es un personaje que requería mucho trabajo energético, tenía que estar con un descontento y una rabia interna, pero me ayudó bastante por la meditación y el ejercicio físico que a diario practico.”

La serie Primate

En el mes de abril, la actriz y maestra en meditación estrenará una serie llamada Primate, por Amazone Prime. Dará vida a un personaje opuesto al de Romina.

“Me tiene muy contenta esta serie que vamos a estrenar. Mi personaje, que se llama Luz, es una maestra de yoga, equilibrada, con mucha conciencia y amorosa, es algo muy parecido a mi persona y créeme que me gusta poder jugar con la luz y la oscuridad, y todo lo que somos los seres humanos. Poder divertirme de esta manera haciendo distintos personajes es un privilegio y una bendición de Dios lo que me está pasando en estos momentos en mi carrera”, precisó la colombiana.

Primate es una historia de comedia de ocho episodios. La actriz dejó como sorpresa la fecha del estreno.

Con la meditación encontró sentido a la vida

Otra de las pasiones de la actriz es también la meditación, una práctica que la llevó a convertirse en maestra en esa disciplina.

“Eso de ser maestra de meditación surgió cuando sufría de depresión. No le encontraba sentido a la vida, pero dejé de quejarme y empecé a trabajar en mí, en transformar todas las cosas que no me gustaban y conectar más conmigo y con mi esencia. Así, la vida me fue llevando por ese camino de sanación, y después dije, quiero aprender todo lo que he explorado y las técnicas para compartirlo con la gente, por eso también me certifiqué en coach angelical. Además, ahora tengo mi compañía de té. Todo esto es como mi otra pasión, cuando no estoy actuando, estoy creando talleres o trabajando en mi marca de té”, detalló emocionada.

Proyectos

Todo este proceso no ha sido fácil para la actriz, sin embargo, lo disfruta bastante.

“Eso de convertirme en maestra de meditación tomó tiempo, porque entendí que no vine a hacer una sola cosa al mundo, sino que Dios me dio otros talentos y los tenía que poner al servicio de los demás. Creo que en la medida que uno se va conociendo a sí mismo, se va dando cuenta que tiene un abanico de posibilidades y entendí que no soy solo una actriz, y cuando empecé a trabajar esta otra parte, sentí una libertad que no tenía. Ahora me ha servido también para escoger mis proyectos y estar tranquila. Creo que lo que también he aprendido en mi vida, es que lo que nos hace felices es poder ayudar a los demás y ponerse al servicio de los demás debería ser el objetivo de todos.”

Confesó que le gustaría hacer un programa más estructurado de lo que hace en su pequeño canal. Pretende seguir haciendo talleres y viajar a otros países para brindar conferencias. Con respecto a su desempeño como somelier de té, confesó que es su pasión desde que tenía 20 años, lo cual la fue llevando a explorar la historia del té y después de un viaje que realizó a China, entendió que de esa manera también se podía poner al servicio de la gente. Es tanta su adicción al té que acostumbra a tomarse siete tazas al día. La actriz, que también está escribiendo un libro relacionado con el bienestar y el amor propio, invitó a las personas a conectar consigo mismas, a amarse y cuidarse, porque en la medida que esto se logre, también podrán cuidar de los demás.