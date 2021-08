La felicitación de cumpleaños muy al estilo de Jin de BTS para Bang PD

El cantante, compositor, modelo y presentador de televisión surcoreano Kim Seokjin, mejor conocido como Jin, tiene una muy buena amistad con el productor, compositor y empresario Bang Si Hyuk, conocido como Bang PD o "Hitman" Bang, quien es nada más y nada menos que el creador de BTS, además de ser el fundador de Hybe Corporation, anteriormente conocida como Big Hit Entertainment (en julio pasado dimitido de su cargo como jefe ejecutivo del sello discográfico).

Bang PD, el padre de BTS, cumplió 49 años de edad y Jin, el mayor de los integrantes de Bangtan Sonyeondan, lo felicitó muy a su estilo, con ese hermoso carisma que lo caracteriza.

Este 9 de agosto se llevó a cabo el fanmeeting virtual de BTS "One amazing summer day with ARMY", a través de Zoom. Para este evento fueron seleccionadas 200 fans que tenían la Membresía BTS ARMY en Weverse; se realizaron cuatro sesiones con 50 fans en cada una, con una duración de 30 minutos.

Luego de finalizar el "One amazing summer day with ARMY", Jin realizó un V Live para saludar a las fans que no pudieron participar en el fanmeeting. En una parte de su transmisión en vivo, una ARMY le preguntó al Idol de 28 años de edad: "Oppa ¿Le deseaste feliz cumpleaños a Bang PD?", a lo que el Worldwide Handsome de BTS respondió:

"Ah...me olvidé de desearle a nuestro padre Bang PD un feliz cumpleaños, lo llamaré después. No, ¿Debería llamarlo ahora?".

En medio de su V Live, Jin tomó su celular y le llamó al productor, esta fue una parte de la conversación que tuvieron:

Bang PD: "hola".

Jin: "PD-nim ¡feliz cumpleaños! ¿Qué estás haciendo? ¿Dormido? ¿Ya? ¿No eres la persona más ocupada de Corea? ¿O tienes que levantarte temprano mañana? (enciende el altavoz del teléfono) ¿Puedo compartir esto en V Live? Estoy haciendo uno ahora mismo".

Jin: "PD-nim ¿Puedo ir a tu casa?".

Bang PD: "estoy a punto de dormir".

Jin: "¿estás a punto de dormir? ¿Puedo ir a tu casa ahora mismo? Vamos a tomar una copa, está bien, un día de estos. Oh espera, dije que te llamaré hyung ahora".

Bang PD: "no me llames hyung".

Jin: "decidimos que te llamaré hyung, ¿verdad? ¿Está bien llamarte hyung?".

Bang PD: "sí, está bien".

¿Quién puede llamar al mismísimo "Hitman" Bang y despertarlo aunque sea su cumpleaños?...Sin duda alguna el único e inigualable Kim Seokjin. ARMY, ¿se imaginan una llamada telefónica de Jin para desearles un feliz cumpleaños, muy a su estilo?

