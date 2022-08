La fortuna que ha logrado Érika Buenfil gracias a Tik Tok

México. Érika Buenfil es actualmente "La Reina de Tik Tok" y gracias a sus videos estaría ganando mucho dinero, según información difundida por la revista TVNotas.

Dicho mediopublicó recientemente que Érika Buenfil recibiría más d eun millón de pesos en Tik Tok, sin embargo ella lo desmiente en sus redes sociales.

“Hola a todos. Sólo quiero decir a mis amigos de TV Notas que no gano nada en TikTok. Porfa, no digan cosas que no son ciertas. Mentira. Mentira. Mentira. No recibo nada, sólo el cariño de la gente. Gracias por su cariño”.

Érika Buenfil, originaria de Monterrey, Nuevo León, suma alrededor de 15 millones de seguidores en la plataforma Tik Tok y por eso se ha ganado el título de "La Reina de Tik Tok".

Debido a ello se dice que la guapa actriz gana mucho dinero en dicha plataforma, pero vale recalcar que en México todavía no hay posibilidad de monetización en ese medio.

Teresa de Jesús Buenfil López es el nombre real de Érika, quien actualmente tiene 58 años de edad y comenzó su carrera artística en los años setenta en telenovelas como Acompáñame y El amor llegó más tarde.

En los años ochenta, Érika creció como actriz en otros melodramas de Televisa como El derecho de nacer y El maleficio, y en 1985, cuando tenía 22 años de edad, protagoniza por vez primera la telenovela Angélica junto a Sergio Goyri, la cual fue un éxito.

Amor en silencio y El engaño dieron continuidad al rol protagónico de Érika Buenfil en las telenovelas y desde entonces no ha dejado de figurar en decenas de historias que se han convertido en favoritas de las amas de casa sobre todo.