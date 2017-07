La fortuna que recibiría Trevi, si gana demanda

La cantante Gloria Trevi ofreció una conferencia de prensa en esta ciudad para hablar por primera vez del fallo que la Suprema Corte de Estados Unidos dio a su favor para llevar a juicio a TV Azteca y a la periodista Patricia Chapoy, a quienes acusa de difamación.

Gloria Trevi triunfa actualmente con su gira "Versus", al lado de Alejandra Guzmán. Foto: Twitter

Gloria hizo una pausa en su gira que actualmente realiza por Estados Unidos con Alejandra Guzmán y antes de su concierto en Dallas se reunió con los medios.

Gloria Trevi. Foto: Twitter

“En ningún momento inicié yo esta demanda por una venganza, ni como una represalia, ustedes saben que cuando yo salí de la cárcel por aquel escándalo (de lo que se llamó el clan Trevi-Andrade), me dediqué a trabajar, sacar adelante a mi familia. Tuve que empezar no de cero sino de menos de un millón porque cuando te desprestigian de la manera en que a mí me lo hicieron, es muy difícil; uno tiene que cargar con un ancla”, dijo Gloria.

��#Austin Una publicación compartida de Gloria Trevi (@gloriatrevi) el 30 de Jun de 2017 a la(s) 7:41 PDT

En el comunicado que se entregó a los medios de comunicación se informa que la Suprema Corte de Estados Unidos resolvió a favor de Gloria Trevi, negando así una petición por parte de la televisora, la periodista y Publimax (de México), quienes por años intentaron evitar ser llevados a juicio en este país.

Gracias #Dallas❤️❤️❤️���� Una publicación compartida de Gloria Trevi (@gloriatrevi) el 29 de Jun de 2017 a la(s) 10:09 PDT

En su demanda, la cantante reclama haber sido objeto de una campaña de desprestigio y difamación incluso después de haber salido libre en el caso de corrupción de menores el cual enfrentó en la década de los 90 y que la tuvo por varios años en la cárcel en Brasil.

Gloria afirmó que no busca venganza con esta demanda.

“Fíjate que yo ni siquiera quiero justicia porque para mí la justicia es una especia de venganza, simplemente me estoy defendiendo de la manera en la que Dios me dio a entender. Ellos quisieron seguir atacando”, afirmó.

Ha sido un camino difícil, contra gente muy poderosa, no ha terminado! pero en manos de Dios! ���� siempre con fe y paciencia! https://t.co/OPxrDEEMza — GloriaTrevi (@GloriaTrevi) 28 de junio de 2017

Agregó que le tomó ocho años de lucha para que se aceptara el juicio la televisora y periodista mexicana y que puede iniciar a finales del año o principios de 2018 en una corte de Edinburg, Texas.

La Suprema Corte de EUA rechazó petición de Paty Chapoy para revisar fallo a favor de @GloriaTrevi. >> https://t.co/JU65e3SM6R pic.twitter.com/WHLoB5P7u4 — Notimex (@Notimex) 28 de junio de 2017

En la demanda, Gloria pide 180 millones de dólares ya que es lo que calcula que perdió por estar casi cinco años en la cárcel.

“Gloria ha perdido muchos años de oportunidades, conciertos, patrocinios, hay un daño económico bastante grande, moral, emocional por los casi cinco años que estuvo detenida. Vamos a pedir un peritaje; ya hicimos los cálculos y son más de 180 millones de dólares en daños”, dijo Raymond L Thomas, abogado de Trevi. “El juez tiene la decisión pero vamos a pedirle que deje entrar a los medios de comunicación al juicio para que todo mundo pueda escucharlo.”

Libre de expresarse. Gloria comentó que su lucha no es contra los medios de comunicación.

“Quiero dejar en claro que no estoy en contra de la libertad de expresión y ni mucho menos de los medios; al contrario, yo sé lo que les debo”, indicó, Trevi,

“Estoy muy agradecida, soy Gloria Trevi, soy la primera en defender la libertad de expresión pero la libertad de expresión no significa la manipulación de las historias”.

Con información de El Universal.