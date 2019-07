La foto con la que Yanet García asegura que su trasero es natural

La chica del clima, Yanet García, vuelve a romper las redes al publicar en su cuenta oficial de Instagram una foto muy sexy en bikini negro en un balcón, en donde los españoles se dieron un buen taco de ojo, ya que a Yanet se le vio en España promocionando la película de comedia en donde participa y se estrenó en aquel país este viernes.

La conductora cautivó a sus seguidores con la instantánea en la que aparece en un bikini negro, enseñando su estilizada figura que ha formado a base de ejercicio y dieta, según lo informó ella misma, pues acompañó la foto con un mensaje en el que da a entender que su tonificada figura es a base de puro esfuerzo en el gimnasio y que no ha recurrido al bisturí para lucir ese espectacular cuerpo que posee.

Enamórate del proceso y los resultados llegarán, NO IMPLANTES, NO INYECCIONES, NO RELLENOS, publicó.