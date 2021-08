México.- Sorprendió Thalía Sodi luego de compartir algunas fotografías con su perra Francesca, que causaron una gran indignación entre sus seguidores, esto debido a que notaron que la había sometido a un tratamiento para cambiar su aspecto.

Resulta que la cantante y actriz mexicana mandó cortarle las orejas a su mascota, una doberman que apenas mostró en sus redes sociales y le valió bastantes comentarios, la mayoría negativos.

En las fotografías se aprecia a la cantante feliz con su mascota, pero se aprecia que le han cortado las orejas y tiene hasta unos accesorios que parecen cuernos, por lo que los comentarios no se han hecho esperar y la acusan de abuso animal.

La foto de la perra de Thalía por la que la acusan de maltrato animal

"¿Y las orejas? eso no está bien", "Pobre perrito... sus orejitas, no es necesario", "Preciosa, pero no la agobies, deja sus orejas", "Yo tuve un doberman, pero nunca le corté las orejas, entendí que no era necesario que sufriera", son sólo algunos de los comentarios que le hicieron a Thalía.

Ante las duras críticas que le hicieron en la sección de comentarios de la publicación, la cantante latina no hizo ningún comentario al respecto, ignorando los ataques y siguiendo compartiendo contenido a través de sus historias en Instagram.

Leer más: "Te enseñaré a actuar", Conoce la agresión de Florinda Meza hacia Anabel Gutiérrez

Anteriormente, Thalía no había mostrado a su perra Francesca, por lo que nadie tenía comentarios al respecto, pero al verla y darse cuenta de que le habían cortado las orejas, la furia se desató en las redes sociales y cayó ante la estrella del pop.