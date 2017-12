La foto que hija de Michael Jackson hizo viral en redes

A Paris Jackson, hija del fallecido Michael Jackson, se le ocurrió subir a su cuenta de Instagram una magen en la que aparece al lado de sus hermanos, y en cuestión de minutos se hizo viral.

Una publicación compartida de Paris-Michael K. Jackalope (@parisjackson) el Dic 30, 2017 at 5:51 PST

A través de la fotografía desearon a sus seguidores "Feliz Navidad" y un 2018 lleno de éxitos.

Prince, mejor conocido como "Blanket", se mira sonriente, y junto a este yace Omer Bhatti, quien se rumoraba que era hijo biológico de Michel, ya que siempre vivió con el cantante y sus "hermanos".

Michael Jackson murió 25 de junio de 2009, en Los Ángeles, California, Estados Unidos por una intoxicación aguda de demerol y benzodiazepina.

Hermana de Beyoncé tiene una extraña enfermedad...

El miércoles pasado, Solange Knowles tomó Instagram para compartir con sus seguidores que no podrá realizar su show de Fin de Año, tras haber sido diagnosticada con un desorden automático.

"Escribí, borré y reescribí esto como 5 veces. Aún no sé exactamente qué o cuánto quiero compartir. Sin embargo, para mí es muy importante la gente de Sudáfrica, un lugar que tiene un significado tremendo para mí y que me ha dado tanto, sepa porque no podré presentarme en el Afro Punk esta Víspera de Año Nuevo", dijo Solange al inicio de su mensaje.

Solange manifestó que durante los últimos cinco meses ha sido tratada tranquilamente, y ha trabajado con un Desorden Automático. Asegura que ha sido un viaje no muy fácil para ella, donde a veces se siente bien, y otras veces para nada bien.

"Es un diagnóstico complicado, y aún estoy aprendiendo mucho sobre mí, pero ahora mismo, mis doctores no me están autorizando para un viaje tan largo, y hacer un rigoroso show justo después".

La hermana menor de Beyoncé se disculpó con sus fans, quienes esperaban verla en vivo, diciéndole a todos cuánto lamenta perderse ese show.

"No puedo poner en palabras cuán triste estoy y cuánto lamento no poder actuar para ustedes esta víspera de Año Nuevo, simplemente no hay otro lugar en el que quisiera estar más que ahí con mi familia para iniciar el 2018 con ustedes… pero se los prometo, volverá al AfroPunk y ofreceré este show… ya que es extremadamente importante para mí conectarme con la gente que me ha inspirado de cerca en tantas formas".

Luego le envió su amor a los recientes festivales en los que actuó, agradeciéndoles por su apoyo.

"No le puedo agradecer lo suficiente al Afro Pun por su apoyo, y a todos los demás festivales de este pasado verano/otoño que sabían sobre mi salud, lo mantuvieron en confidencialidad, y se aseguraron de hacerme sentir apoyada mientras hacía estos shows", escribió. "Como parte del autocuidado que he impulsado durante este último año, necesito empezar por mí, y espero con ansias hacer un mejor trabajo este 2018".

Solange culminó su mensaje diciendo:

"Este último año ha sido uno de los más completos de mi vida. Presentar este disco y experimentar el intercambio de energía con ustedes ha sido increíble, y estoy tan emocionada por seguir haciendo el trabajo que me hace sentir absolutamente humilde y apreciaría seguirlo haciendo el próximo año. Me da vida".

Mark Hamill no esta de acuerdo con "The Last Jedi".

Mark Hamill no está contento con el resultado de "The Last Jedi", la recién estrenada octava entrega de la saga Star Wars, en la que su personaje, Luke Skywalker, no es como él cree que debería ser teniendo en cuenta la trilogía original.

"No es mi Luke Skywalker", afirma el actor en una de las entrevistas de promoción de la película, que ha sido colgada en Youtube y ha provocado una viva reacción de los fans, más duros con la película que la crítica especializada.

"Le dije a Rian (Johnson, el director del filme) que los Jedi no se rinden. Incluso si tuvieran un problema, les hubiera llevado quizás un año para reagruparse e intentarlo de nuevo", dijo el actor sobre el hecho de que en esta octava entrega su personaje aparezca solo y rendido ante el poder de la Primera Orden.

Una diferencia "fundamental", a su juicio, con la historia creada por Johnson. "Pero ya no es mi historia, es la historia de otra persona y Rian necesitaba que yo fuera de una manera concreta para que el final fuera efectivo".

Hamill considera que Luke nunca se hubiera comportado como lo hace en el comienzo de la película. "Esta es la siguiente generación de 'Star Wars', así que casi tenía que pensar en Luke como si fuera otro personaje. Quizás es Jake Skywalker".

Pese a todo, el actor aceptó totalmente este nuevo Luke y quiso quitar importancia a sus palabras. "Es solo una película y espero que a la gente le guste. Espero que no se sientan decepcionados y realmente creo que Rian era el hombre adecuado para este trabajo".

Unas palabras que se unen a las críticas que ha recibido la película, especialmente por parte de los seguidores de la saga creada por George Lucas hace cuarenta años.

Tanto, que en la web rottentomatos, que compara opiniones de críticos y fans, "The Last Jedi" aparece con una puntuación de 8,1 (sobre 10) por parte de los críticos -y un 92% de aceptación- frente al 3,2 (sobre 5) de los fans y solo un 54 por ciento de aprobación.



EL GRAN ESTRENO

El abarrotado estreno de Star Wars: The Last Jedi (Los últimos Jedi) el sábado en Los Ángeles tuvo vítores, resuellos, oportunidades para tomar fotos de droides, juegos de casino y algunas ovaciones con la sala en pie.

Algunos de los asistentes elogiaron la película en internet tras el pase.

Rian Johnson, guionista y director de la octava entrega de la saga, dedicó la noche a Carrie Fisher, que falleció tras terminar la grabación.

Este fue el espíritu con el que Johnson presentó entusiasmado a su electo, incluyendo a Mark Hamill, Adam Driver, Daisy Ridley y Oscar Isaac. Hamill y el compositor John Williams, a quien Johnson calificó como uno de los “mejores compositores cinematográficos vivos”, estuvieron entre los pocos que recibieron ovaciones con el público en pie.

“¡Vamos a ver una película de Star Wars!“, exclamó Johnson mientras los actores tomaban sus asientos, las luces bajaban en intensidad y la icónica cabecera con el logo amarillo de Star Wars asomaba en la pantalla anunciando el inicio del filme. La entusiasta audiencia río y aplaudió durante buena parte de las dos horas y media que duró la proyección. Uno de los espectadores incluso gritó “¡¿Qué?!” en una escena clave ya avanzada la cinta.