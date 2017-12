La foto que prueba que Ana Layevska acaba de ser mamá

Un gran suceso acaba de acontecer en la vida de Ana Layevska. Y es que resulta que la tarde de este jueves compartió la noticia que cerraría el año de manera espectacular en su vida, ya que después de 9 meses se convirtió en mamá.

Pero la divulgación de su noticia no fue directa sino que se valió de sus redes sociales, más específicamente de su cuenta de Instagram, donde se pudieron observar todos los detalles del nacimiento de su hija junto a la compañía de su esposo Rodrigo Moreira.

La pequeña nació desde el pasado 9 de diciembre, pero lo mantuvo en secreto. Aunque no pudo más con tanta felicidad y decidió presumir con su público el mejor regalo que recibió.

La pequeña nació a las 10:37 de la mañana y pesó 2.760 kilogramos en el Sanatorio Español, según notifica su certificado.

TE PUEDE INTERESAR

Galilea le manda un polémico mensaje a su "amiga"

La conductora Galilea Montijo vuelva a dar de qué hablar, ahora en un video que comparte Deborah Livas, una chica trans que se ha vuelto un fenómeno viral, que cuenta con un canal de Youtube en donde narra sus encuentros sexuales con sus clientes, lo que ha enloquecido a sus 130 mil suscriptores, ya que utiliza un peculiar lenguaje que divierte a los usuarios.

Deborah Livas. Foto: Facebook

Esta vez, es la misma Deborah Livas quien comparte en su red social de Facebook un video en el que se puede apreciar a Galilea Montijo y a Alfonso Waithsman, el maquillista favorito de las grandes estrellas, mandándole un mensaje de cariño a la famosa youtubera.

Sin embargo, al momento de mandar saludos mencionan del nombre de “Bárbara”, y no el de Deborah, pero parece ser que todo se trata de una confusión y la chica trans interpreta que el saludo sí es para ella.

Foto: Captura de video de Facebook

“Barbarita, te mandamos besos, te queremos”, le dice Alfonso Waithsman, a lo que Galilea le dice “Barbarita, barbarota, besos mija, no se me ha hecho que me cuentes historias”, y finaliza el video diciendo: “Cuídate la cola mija, por aquello de las infecciones”.

Hasta el momento el video tiene más de 500 reacciones y los usuarios no se han tardado en comentar y evidenciar a Galilea, por llamarla "Bárbara" en vez de por su nombre, y otros la llaman "suertuda" por que la conductora se haya tomado el tiempo el saludar a la chica trans.

Conoce a Deborah Livas en unos de sus videos más populares en su canal de Youtube Deborah Livas Official

OTRA NOTA Galilea Montijo despedaza a Yuri por críticas homofóbicas Yuri se proclamó en contra de la adopción de niños por parte de matrimonios gay, "en México no se tiene esa apertura como en Europa de que dos chicas o dos chicos adopten un niño".

En entrevista con Camilo Egaña para CNN, la intérprete aclaró que su postura no la hace homofóbica y mucho menos juzga a quienes están de acuerdo:

"Todos tenemos un punto de vista diferente y respetable, eso no quiere decir que porque yo no esté de acuerdo sea homofóbica. No soy homofóbica", recalcó.

Oye me acorde de estas joyas,no debieron de dejarte adoptar,imagínate el bullying hacia tu hija por posar en revista para adultos,que vergüenza!!! pic.twitter.com/z3xsTwIxl2 — lyn May stan. (@JChicoloapan) 25 de noviembre de 2017

"Mi instructivo de vida dice, hombre y mujer. Yo soy cristiana. Y así como la gente lo hace y la gente apoya, yo no los juzgo, yo los respeto, porque hay que practicar lo predicamos; y la biblia dice, no juzgues, porque así como juzgas serás juzgado".

Tras los polémicos comentarios de Yuri y las fuertes críticas en redes sociales sobre todo por el actor Mauricio Mejía…

@OficialYuri Tu adoptaste y estabas más “perdida” en tu vida que nadie. Y tu si mereces educar a un niño? Dios dice no juzgues y eso es un juicio lo que haces. Estar rodeada de gays, no te hace amarnos, te sirven por eso los tienes contigo. #SeñoraBonita https://t.co/B1gV8g7yXn — Mauricio Mejía (@Mauricio_Mejia) 24 de noviembre de 2017

…ahora los conductores del programa Hoy se lanzaron con críticas contra La Jarocha, al no considerar correcto su opinión.

Durante la mesa de debate del programa matutino, Galilea Montijo fue la que más molesta se encontraba por el comentario de Yuri.

“No te da derecho a juzgar y dar tu opinar por más figura pública que seas, bajo tu religión, debemos tener una apertura y respetar porque que tu tengas un gusto diferente a los demás, no quiere decir que seas un extraterrestre, eres un ser humano y tienes los derechos como cualquiera”.

Hasta comparó el comentario de Yuri con las épocas de la esclavitud o la época, cuando las personas de raza negra no podían usar el mismo transporte o la misma escuela que una persona blanca.

Por su parte, Natalia Téllez declaró:

“No es el momento oportuno para ir en contra del derecho de nadie, si vamos a marchar o proclamar que sea a favor de los derechos y libertades de todos, jamás en contra de que alguien adquiera una libertad”.

Al final, los conductores de Hoy coincidieron que los comentarios de Yuri se deberían quedar en su casa y en lugar de intentar ir en contra de los derechos de alguien, debería sumarse a dar libertad a las personas y lo que necesita este mundo es amor y respeto.