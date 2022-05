La fotografía con la que Michelle Renaud confirmaría su romance con el actor Osvaldo Benavides

Hace unas semanas se dio a conocer que el actor mexicano Osvaldo Benavides, terminó su relación amorosa con la actriz Esmeralda Pimentel, supuestamente, porque se había enamorado de otra persona: Michelle Renaud, ex pareja sentimental de Danilo Carrera; este triángulo amoroso ha dado mucho de qué hablar.

Entre los rumores de haber sido la manzana de la discordia en la relación de Osvaldo Benavides y Esmeralda Pimentel, la actriz de telenovelas Michelle Renaud compartió una fotografía en su cuenta de Instagram, donde también aparece el actor, imagen que confirmaría su supuesto romance.

El pasado fin de semana, la protagonista de la telenovela "La herencia" estuvo en Chicago, Illinois, Estados Unidos, junto con Osvaldo Benavides. En su feed de Instagram, publicó una fotografía de su encuentro con James Murphy, reconocido músico, multi-instrumentista, cantante, compositor, productor discográfico y DJ estadounidense. En dicha foto también aparece el actor de telenovelas como "María la del barrio", "Lo que la vida me robó" y muchas más.

"James Murphy quería su foto con nosotros, después de la noche que nos regaló y cómo nos puso a bailar, se merece todo. Gracias Dios de la música", expresó la actriz en su post.

La foto que confirmaría el romance de Michelle Renaud y Osvaldo Benavides.

Muchos de los fans de Michelle Renaud, manifestaron su alegría por verla con Osvaldo, mostrándole su apoyo ante su supuesta relación. "Nosotros, la gente que te amamos, queremos que seas feliz con quién tú quieras, nunca le vas a dar gusto a los mediocres y amargados que opinan lo contrario. Tú sé feliz, hermosa".

Anteriormente, en una entrevista para el programa "Hoy", Michelle Renaud habló sobre los rumores de haberse metido en la relación de Osvaldo Benavides y Esmeralda Pimentel, difundidos por una revista. Dijo que este tipo de publicaciones se las toma con humor, como gajes del oficio, "y me encanta que la gente cree que sabe, pero no sabe nada y así está perfecto".

Agregó que no le afecta en lo más mínimo, "porque yo me dedico a esto y estoy muy agradecida de que me apoyen, sobre todo porque cada cosa que publican de mí le da promoción a 'La Herencia', así que gracias, no se pierdan 'La Herencia'".