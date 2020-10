La fotografía de Sofía Castro y Angélica Rivera que está causando sensación en redes sociales

La semana pasada Sofía Castro estuvo como conductora junto a Jorge Bernal, en la alfombra roja de los Latin Billboard 2020 (premios que se llevaron a cabo en los tiempos del Covid-19). Para la ocasión la hija de Angélica Rivera usó un elegante vestido (asesorada por su estilista Karla Guindi) negro satinado y strapless firmado por Alex Perry, con una sensual abertura en la pierna. Cabe mencionar que muchas personas manifestaron en redes sociales, que este outfit de la actriz, era tanto parecido al vestido Versace que Angelina Jolie usó en la entrega de los Premios Oscar en 2012.

Para este momento en los Latin Billboard 2020, Sofía Castro recibió ayuda de una de las personas más importantes de su vida, su mamá Angélica Rivera. En su feed de Instagram la también hija del productor de televisión "El Güero" Castro, compartió una fotografía junto a su progenitora, donde le agradeció todo el apoyo que le brindó.

Mi equipo ❤️ las palabras sobran para agradecerte todo lo que hiciste por mi días antes de los premios, llevarme cuatro veces a la prueba de vestido (literal) correr al oculista por unos lentes de contacto para poder leer bien porque sabes que no veo de lejos jajaja, escoger peinado, maquillaje y ayudarme a ensayar y a ensayar, calmar mis nervios y estar ahí siempre para mi.

Al final de su mensaje Sofía Castro expresó que su mamá Angélica Rivera y ella, serán un equipo siempre, "gracias mamá por todo lo que hiciste esos días y toda la vida por mí ❤️ equipo para siempre, te amo".

Sofía Castro agradecida por todo el apoyo de su mamá Angélica Rivera. Foto: Instagram @sofia_96castro

"El Güero" Castro y Angélica Rivera, juntos por sus hijas

Tanto Angélica Rivera como José Alberto "El Güero" Castro, aunque están divorciados desde hace ya varios años, se mantienen unidos para el bien de sus tres hijas. En febrero pasado Sofía Castro participó en el show "Mira quien baila" de la cadena de televisión Univisión. En aquella ocasión compartió en sus redes sociales una fotografía junto a sus padres, quienes la apoyaron incondicionalmente en este proyecto, así como en todos los que lleva a cabo.

"Les cuento que el sábado al ensayo general me acompañaron ellos, mi más grande motor, mi fuerza y a los que prácticamente les debo todo lo que soy. Gracias mamá y papá por ser mis incondicionales, por ser los mejores papás del mundo y por jamás soltarnos a mis hermanas y a mi. Gracias, siempre los amo infinito".

Foto: Instagram @sofia_96castro

Por otra parte, a través de su canal de YouTube Sofía Castro, primogénita de Angélica Rivera, habló del bullying que vivió durante su adolescencia: "yo a los 14 o 15 años tenía sobrepeso, estaba gordita y me molestaban en la escuela por eso, me acuerdo que un día estaba en la escuela, vi que todos mis compañeros deshicieron la fila frente a mi, cuando me di cuenta vi que había dado el botonazo y no saben cómo me molestaron con eso". Unos años después volvió a sufrir bullying tras su decisión de volverse actriz, así como por el compromiso de su mamá Angélica Rivera con Enrique Peña Nieto:

Quería empezar, no quería esperar a que empezara la prepa y justo cuando comencé, empezó la nueva etapa y la nueva vida de mi mamá. Y ahí empezaron otra vez los comentarios contra mí, contra mi físico, me dijeron cosas muy feas, me insultaban. Costaron muchos años de terapia y de cariño de mi familia.

Sofía Castro lamenta haberle dado el poder a esos comentarios para que influyeran en su autoestima. "Y las mismas amigas que me molestaban en el colegio anterior me las encontraba en el antro y todas querían estar conmigo o todas querían ser mis amigas y de repente hoy pregúntenme si esas amigas que me hablaron en ese momento, hoy están conmigo o son mis amigas. Por eso yo siempre he tenido muy claro quienes son mis cuatro amigas de la escuela, quienes estuvieron conmigo hasta el final de la raya y que no me dejaron".

Angélica Rivera fue la Primera Dama de México entre el 2012 y 2018, ese momento en la vida de su mamá que Sofía Castro define como una "etapa diferente con una responsabilidad diferente", fue sin duda el periodo más complejo para ella, pues asegura que recibió infinidad de ataques por su físico, por su persona y por ser hija de quien era, "me dijeron cosas muy feas, me insultaban, eso me empezó a generar muchísima inseguridad".