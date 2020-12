La fotografía de Susana Gómez que confirmaría su noviazgo con Maluma

Desde hace ya varias semanas surgieron los rumores de una nueva relación amorosa de Maluma. Supuestamente el reguetonero colombiano tiene un noviazgo con Susana Gómez, quien está alejada de la industria del espectáculo, ya que es una arquitecta también de nacionalidad colombiana, nacida en la ciudad de Medellín.

Anteriormente Maluma y Susana Gómez fueron fotografiados por los paparazzis en una calle de Beverly Hills, en Los Ángeles, California (Estados Unidos), sin embargo, esta no es la primera vez que se ve al llamado "Papi Juancho" en compañía de esta bella mujer. En agosto pasado fueron captados besándose en un bar en Nueva York.

¡Bien! Te has suscrito a notificaciones Configura y elige tus preferencias

Lo rumores de este noviazgo han aumentado luego de que Susana Gómez compartiera recientemente en las stories de su cuenta en Instagram, una fotografía junto a la señora Marlli Arias, mamá de Maluma, bautizada en redes sociales como "la suegra del reguetón". Junto a esta imagen escribió: "como ella ninguna". Cabe mencionar que en agosto pasado Juan Luis Londoño Arias (nombre real del cantante de música urbana), manifestó en un Instagram Live sobre estos rumores: "no tengo novia nueva, 'Papi Juancho' no se enamora ni a bala, es más, la que se enamore de mí yo le diría: 'bebé le estás pidiendo al cielo un diablo, me estás pidiendo sol cuando hace frío, el amor para mí no es necesario'".

El cantante de éxitos del reguetón como "Felices los cuatro" o "Hawái", fue novio de la modelo, cantante y bailarina estadounidense Natalia Barulich, quien hace unas semanas terminó su relación amorosa con el futbolista brasileño Neymar.

Maluma y Jennifer López...¿más que una amistad?

En medio de los rumores de su noviazgo con Susana Gómez, surgieron otros rumores de que Maluma estaba enamorado de la cantante y actriz Jennifer López, con quien protagoniza la comedia romántica "Marry me", historia dirigida por Kat Coiro a partir de un guión de John Rogers y Harper Dill, basado en la novela gráfica de Bobby Crosby. De acuerdo con la cubana Mhoni Vidente, la relación entre "Papi Juancho" y J.Lo traspasó la barrera de la amistad y ahora mantienen un "secret affair (aventura secreta)".

"Maluma se quedó muy enamorado de Jennifer López porque es una mujer de 51 años, es un promo de mujer. Maluma le tira a lo grande, que si veo realmente que han tenido algo de relaciones en cuestiones sexuales, en cuestiones de amores, que se están hablando por celular y WhatsApp".

Asimismo Mhoni Vidente no solo aseguró que los cantantes tienen algo más que una amistad, sino que además afirmó que el reguetonero es bisexual. "Que andaban diciendo que este Maluma trae una pareja nueva, yo creo que no, yo también ya les había comentado que Maluma es bisexual, que andaba con alguien de Colombia que también es cantante; que ahorita anda en Colombia este Maluma con su mamá y con su familia. Pero con Jennifer López yo creo que se enamoró, se impactó demasiado, si tienen una relación y próximamente saldrá a la luz. Maluma es un niño de 26 años, 27, que quieras o no Jennifer está comiendo rico. Es la convivencia, por eso es muy importante no tener una relación en el trabajo".