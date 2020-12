Estados Unidos.- Taylor Swift es una de las cantantes más importantes en el mundo, coronada como la artista de la década por los American Music Awards (AMAs) y ganadora de diez premios Grammy por sus increíbles álbumes y sencillos, ha logrado un gran vínculo con sus millones de seguidores en el mundo. Ya sea por su track número 5, el número 13 o algunas frases, la estadounidense sigue buscando otras maneras de mantener en secreto su trabajo.

Desde tiempos inmemorables, Taylor ha hecho a sus seguidores seguir a detalle cada uno de sus pasos, así como analizar la lírica de sus canciones o lo que comparte en las redes sociales. Un ejemplo de lo antes mencionado la frase que ha adoptado desde 2012 y que utiliza cada vez que dará un paso importante en su carrera musical.

Se trata de la frase "Not a lot going on at the moment", misma que la cantante ha utilizado en diferentes ocasiones, siendo la primera, o por lo menos la que todos recuerdan, en el año 2012, en el cuadro del lanzamiento de su cuarto álbum de estudio "Red", utilizada para adelantar el lanzamiento de su sencillo '22', el cuarto sencillo oficial del disco compuesto al lado a Max Martin y Shellback.

La cantante compartió fotografías de ella vistiendo una camiseta blanca con la frase impresa en la parte frontal, logrando colocarla como una de las frases que cuando la utiliza emociona y hace brincar de la felicidad a sus fanáticos, aunque en cierto momento la llegaron a olvidar, pero con sus gratas noticias reciente volvieron a recordarla con gran aprecio.

La frase de Taylor Swift que anticipa importantes lanzamientos de su carrera. Foto: Instagram

Este tema de Taylor, el que anticipó cuando utilizó la camiseta con la frase impresa, logró recibir críticas en su mayoría muy positivas, pues marca sus inicios en el pop con una mezcla de country, bubblegum pop, pop y disco. Un escritor la describió como una "canción pop más descarada" de la cantante, mientras que Amy Sciaretto, de PopCrush, dijo que tiene el estilo de un tema de Avril Lavigne.

Pero esta sólo fue una de las primeras veces en la que anticipó que algo estaba cerca, la segunda vez fue este 2020, a principios de este año tan difícil mientras se enfrentaba a la temida enfermedad del coronavirus. Taylor compartió una fotografía luciendo espectacular casi al natural y desde casa, con el cabello suelto, ondulado, con fleco y una tierna mirada con ojos color azul celeste.

Fue el 27 de abril de este año cuando Taylor compartió la fotografía, escribiendo "Not a lot going on at the moment" ("No hay mucho que hacer en este momento") anticipando un lanzamiento, pero lo que nadie esperaba era que sería su octavo álbum de estudio "folklore", algo diferente a lo antes había hecho y aclamado por la crítica.

De esta forma anticipó Taylor Swift el lanzamiento de su nuevo álbum. Foto: Instagram

Este disco fue hecho durante los días de aislamiento en casa, juntándose con los mejores artistas como Aaron Dessner, Bon Iver, William Bowery y Jack Antonoff. Mientras que la parte visual fue desarrollada con Laura Sisk, Jon Low, Serban Ghenea y Beth Garrabrant.

La cantante de forma inesperada anunció el lanzamiento de su nuevo álbum a pocas horas de su estreno, con un extenso mensaje con el que cuenta cómo sucedió todo. "La mayoría de las cosas que había planeado este verano no terminaron sucediendo, pero hay algo que no había planeado que sucedió. Y esa cosa es mi octavo álbum de estudio, folklore", compartió.

"Canciones en las que he vertido todos mis caprichos, sueños, miedos y cavilaciones. Escribí y grabé esta música de forma aislada, pero pude colaborar con algunos de mis héroes musicales", explicó. "Antes de este año, probablemente hubiera pensado demasiado en cuándo lanzar esta música en el momento "perfecto", pero los tiempos en los que vivimos siguen recordándome que nada está garantizado. Mi instinto me dice que si haces algo que amas, deberías publicarlo en el mundo", finalizó.

Días más tarde Taylor Swift anunció el lanzamiento de su nuevo disco para la medianoche. Foto: Instagram

Pero eso no es todo, el pasado 22 de noviembre volvió a compartir otra fotografía y con el mismo mensaje, esta vez se le ve sentada en un sillón, con ropa cómoda y un concepto en blanco y negro que de inmediato llamó la atención de todos sus seguidores, pues por tercera vez compartía esta icónica frase.

Sus fanáticos se emocionaron al ver que la cantante volvió a utilizar la frase. Foto: Instagram

Dos días más tarde llegó el anuncio; la cantante se unió con Disney+ en el cuadro de su llegada a Latinoamérica y grabó el concierto desde casa titulado "folklore: the long pond studio sessions", un concepto nunca antes visto, pues se pudo conocer el detrás de todas y cada una de las 16 canciones que grabó para este disco en el que probó géneros como Rock alternativo, indie folk, electro-folk y chamber pop.

Y las predicciones y teorías fueron ciertas; Taylor Swift tenía un anuncio en puerta. Foto: Instagram

Ahora, cada vez que Taylor Swift haga un movimiento sospechoso o comparta esta frase que ya se ha vuelto muy relevante entre sus acciones, es seguro que la cantante hará algo de gran importancia, como el lanzamiento de '22', un tema en el que incursionó en el género pop, o un inesperado lanzamiento musical, hasta una producción audiovisual que se lanza de forma también inesperada.