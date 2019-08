La fuerte caída de Inés Gómez Mont en Familias frente al fuego

Inés Gómez Mont compartió en su cuenta de Instagram un bochornoso momento que pasó durante las grabaciones del programa Familias frente al fuego. Cuando la bella conductora ingresaba al foro tuvo una fuerte caída; afortunadamente no sufrió lesión alguna.

La presentadora de televisión se tomó com humor su caída; junto con un video del preciso momento de su incidente en el foro de Familias frente al fuego (programa con el que Televisa intenta dar competencia a MasterChef México de TV Azteca), comentó: "siempre les he dicho 'si se caen, levántense' y yo varias veces lo he puesto en práctica jajajaja".

"Quieren saber el desenlace de este momento, no se pierdan Familias frente al fuego. Este programa fue todo un caos, confieso que mis jefes hasta memes hicieron de mi caída, si no me río de mi, entonces...", mencionó Inés Gómez Mont en su post que tiene más de 220 mil reproducciones.

La productora de Familias frente al fuego, Kiren Miret, hizo un gracioso comentario sobre la publicación en Instagram y de paso, resaltó el nivel de profesionalismo de la conductora.

“Televisa San Ángel, ¡bajaaaan! Namás les cuento que cuando se cayó la estaba viendo desde la cabina por un monitor y le dije que se sentara y grabáramos después, me dijo que no".

Se sacudió el pantalón y siguió con su texto como si nada. Neta mi Inés, eres una reina y lo más profesional del mundo.

Recientemente Inés Gómez Mont celebró un año más de vida: "así, justo así, quería amanecer en mi cumpleaños, en familia y con los que más amo en este mundo. Gracias familia soy muy afortunada y bendecida de tenerlos, hoy seré la consentida de la casa".