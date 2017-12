La fuerte petición que hace Larry Hernández a Kenia

Los problemas para Larry Hernádez siguen sin terminar al parecer el cantante prefiere prevenir que lamentar el acarreado divorcio que enfrenta.

Ahora el reality star le pidió a Kenia Ontiveros, que firme una carta.

El mismo interprete reveló en su reality show Larrymania, que ya habló con su abogado y él mismo le dijo que firmara dicha carta.

"Por que yo no quiero estar batallando como batallé ahora que estoy pasando por esto".

El mismo Larry esta consciente de que no es el momento indicado para esta situación aunque le dijo a Kenia:|

"Me tienes que firmar una carta donde estamos cada quien con sus bienes, tú con los tuyos, yo con los míos".

Tras esta declaración Kenia sorprendida y algo molesta le respondió:

"Ahora por eso que pasó, me vas a hacer firmar un papel o sea ¿pa'qué te quieres casar con una mujer que desconfías, que te va quitar todo".

Por su parte Larry le contestó "¿Entonces para que quieres tu estar con un hombre que desconfía? Tú piensas que casándome contigo, teniendo tu papel de certificado de boda no te voy a hacer infiel".

Dichas declaraciones hicieron explotar a Kenia: "Ya me harte de estos juegos y de que siempre cambie la historia, para qué seguir con este circo".

Solo en @larrymaniatv #larrymania Una publicación compartida por Larry Hernandez (@larryhernandez) el Dic 18, 2017 at 2:00 PST

En Instagram los comentarios por parte de usuarios no se hicieron esperar ya que muchos apoyaron la decisión de Larry mientras que otros le dieron con todo.

"Está bien que le pida que firme esa carta Las cosas cambian vale más prevenir que lamentar es todo Larry bravo" "Kenia no merece ser tratada así"

LA VIDA DE LARRY CORRÍA PELIGRO

Antes de salir a su cita, Larry Hernández se despidió de Kenia Ontiveros y de sus hijas Daleyza y Dalari, porque sabía que tal vez no regresaría.

Solo Kenia sabía a dónde iba, pues prefirió ocultárselo a su mamá.

Y es que el cantante de regional mexicano recordó de la ocasión en la que fue citado por un narcotraficante que estaba sumamente disgustado con él.

En una entrevista para el programa radiofónico Zona Mx, que retomó el programa Suelta la Sopa, Larry Hernández confesó que tuvo que asistir al llamado de un narco, quien se habría molestado tras mencionar a uno de sus rivales en un video, por la petición de un fan.

Larry confesó a los locutores del programa que antes de acudir a la cita se despidió de sus hijas, su madre y por supuesto de su pareja Kenia Ontiveros, a la cual fue la única persona a la que le contó de qué se trataba tan angustiante reunión.

“Si pisaba México me iban a asesinar, habían grabaciones de un concierto donde yo, por medio de una persona que me mandó solicitar unos saludos, hice mención de lo que se me solicitó sobre ese segundo”, recordó el cantante.

Declaró también la importancia de enfrentar los problemas por difíciles que parezcan:

“Tuve que ir a dar la cara por una cosa que me estaban culpando, yo estaba seguro de que no tenía problemáticas, si hice una cosa no fue con la intención de ofender, yo fui con la frente en alto y aquí estoy”.

Con información Mundo Hispánico