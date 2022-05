La fuerza indígena de México brilla gracias a Silvia Jim, Miss Indígena 2022

Morelia, Michoacán.- La fuerza indígena de México brilla gracias a Silvia Jim, quien ganó los títulos de Miss Indígena Universo, Reina Indígena de Abya Ayala y Señorita Indígena de América en un concurso celebrado en Panamá.

Pero Silvia no solo es belleza, es historia encarnada, es el cuento de muchas mujeres indígenas de México y de latinoamérica. El brillo de su piel, el color de su carne, la belleza de su ser no es todo lo que la conforman, los sueños e inteligencia es el impulso de todos los días, pero reconoce que hay otras cosas no tan gratas que también la atraviesan.

“Muchas veces nosotras las mujeres indígenas nos discriminan de diferente manera, ya sea por el tono de piel, por tu pensamiento, te discriminan por sentirte orgullosa de tus raíces, a la gente no le gusta ver a una mujer indígena triunfar”, señaló Jimena Jim en entrevista para Debate.

México brilla gracias a Silvia Jim, Miss Indígena 2022

Leer más: La mexicana Silvia Jim gana Señorita Indígena de América

Silvia es originaria de Zacualpan, en el municipio de Ometepec, en la costa chica de Guerrero, estudia dos licenciaturas en materia de salud, pero su sueño es cursar la carrera de medicina en la Universidad Nacional Autónoma de México.

Ella desea que los concursos de belleza que permite la visibilidad de la riqueza indígena sean aún más conocidos, para que se reconozca el trabajo que hay detrás de cada mujer que representa a una comunidad, los maquillistas, profesores, asistentes y diseñadores son parte fundamental del concurso, pero ella busca que esos trabajos también se valoren.

Las prendas que utiliza en cada uno de los certámenes son realizadas por mujeres artistas textiles, quienes en algunas ocasiones tardan hasta más de un año en realizar un solo vestido, ya que todo comienza en la siembra del algodón.

“Es importante dejar en alto el nombre de las culturas indígenas de México, que nos identifiquen, la ropa que yo uso son de artistas tejedoras, nosotras las hemos preservado desde la siembra del algodón, son trabajos de meses y algunas otras de años”, contó Miss Indígena.

México brilla gracias a Silvia Jim, Miss Indígena 2022

Silvia reconoce que su camino no ha sido sencillo y que salir de la pobreza extrema, siendo una mujer amuzga, no ha sido el camino más fácil, pero siempre con el objetivo bien claro.

“Yo vengo de una familia de pobreza extrema, con bajos recursos económicos, he vivido momentos de hambre porque no había nada que comer, pero yo siempre poniendo la frente en alto, yo siempre mirando más allá, mirando hacia mi sueño”, dijo Jim.

Las críticas que han llegado hasta ellas son muy fuertes, la han señalado como de no ser mujer, de no tener las capacidades intelectuales para desarrollarse, o de no tener la belleza necesaria para desarrollarse en diversas plataformas de modelaje.

Como toda soñadora desea que otras mujeres despierten, que se den cuenta del poder que tienen, que no se dejen vencer por las situaciones de desventaja que las atraviesan.

“Yo quiero decirles a todas las mujeres que tienen un sueño, que no se dejen apagar, que brillen alto; nosotras las mujeres indígenas tenemos que trabajar el doble o el triple, nosotras las mujeres indígenas hemos luchado día a día, yo sé cómo es vivir eso”, les dice la ganadora a las lectoras de Debate.

México brilla gracias a Silvia Jim, Miss Indígena 2022

Su camino aún es largo, el sendero que recorre una mujer indígena no es sencilo, pero su futuro lo ve dentro de algún consultorio médico, donde espera poder impulsar el desarrollo de su comunidad, principalmente en los niños y mujeres.

Leer más: Secreto de belleza de la ex Miss Universo Apasra Hongsakula

Silvia Jim ha escrito una nueva historia, ella misma se reconoce como la “mujer indígena más bella del mundo”, sabe que el haber logrado traer a México ese reconocimiento ayudará a que otras mujeres indígenas tengan nuevos sueños y otras formas de ver la vida.

Recuerda además que México aún tiene una deuda histórica con las comunidades originarias, por lo que continuará en la lucha de los derechos indígenas, ahora desde el privilegio de ser Miss Indígena 2022.