México.- Orgullosa de ser sinaloense, Adriana Salcedo se convierte en la ganadora del primer lugar del reality show gastronómico de TV Azteca, MasterChef México, y en entrevista con Debate cómo fue para ella obtener el primer lugar, la experiencia dentro del programa, la convivencia con los chefs y compañeros y sus planes a futuro.

Tras obtener el primer lugar de la octava temporada de la competencia, Luz Adriana Salcedo de 26 años de edad, originaria de Guasave, Sinaloa, se dice orgullosa de sí misma por este logro tan importante de su vida, una experiencia única que le ha ayudado a crecer mucho más dentro de ámbito gastronómico y en lo personal.

¿Cómo te sientes de haber ganado el primer lugar de MasterChef México?

"Es una felicidad desbordante. La final ha sido el mejor día de mi vida. Di todo de mí, puse todo mi corazón en eso, fui yo misma y cuando cada uno de los chefs nos dijeron unas palabras, antes de anunciar al ganador, yo ya me sentía una ganadora, entonces estoy infinitamente feliz porque cumplí un sueño de muchísimo tiempo atrás".

¿Esperabas llevarte el primer lugar?

"Siempre hay algo de ti que te lo dice, siempre tu intuición te avisa, pero siempre he preferido no asegurar nada, había una parte de mi corazón que me decía: 'lo diste todo' y no sé, si llegó un momento en el que llegué a pensar, al final, a punto de anunciar al ganador, que ese sobe tenía mi nombre, esa era mi noche".

"La gastronomía es el amor de mi vida": Adriana Salcedo, ganadora sinaloense de MasterChef México. Foto: Cortesía

¿Cómo se siente tu familia de que hayas ganado MasterChef?

"Mi familia está increíblemente orgullosa, tengo que ser sincera, no puedo decir que toda mi familia se siente súper orgullosa, todavía en mi familia hay ideas un tanto machistas en las que una mujer no puede, no debe ser libre ni seguir sus sueños, pero yo me enfoco siempre en lo bueno".

¿Cómo fue la experiencia dentro del reality show?

"De mucho crecimiento en la cocina porque practicamos diario, es como un curso intensivo, aprendes muchísimo. También en lo emocional aprendes a crecer mucho porque te topas con situaciones que has vivido, muchísimas experiencias nuevas, conoces a personas increíbles, entonces ha sido una experiencia llena de aprendizaje y crecimiento, tanto cocinera como en lo personal".

Con respecto a la convivencia con los chefs del programa y sus compañeros, revela que los jueces del programa son muy profesionales, cada uno tiene su esencia y su carácter, con todos tuvo una buena relación de respeto y siempre los vio de esa manera. Mientras tanto, con respecto a la convivencia con sus compañeros, explica que fue un poco complicada debido a que todos vivían juntos en una casa, eran veinte y contaban con espacios reducidos, por lo que, tras muchas horas de grabación, terminaban cansados y estresados, pero nunca pasó nada grave, al final son personas a las que también respeta.

Adriana Salcedo, de 26 años, tuvo un desempeño impecable en MasterChef México. Foto: Cortesía

Su momento favorito en la competencia fue enterarse que llegaría hasta la final, ya que se sintió muy orgullosa y lo describe como "un momento muy mágico" en su vida, pero no todo fue color de rosa, pues uno de los momentos más difíciles para la sinaloense fue la eliminación de su amigo José Luis.

El mejor aprendizaje que pudo dejarle MasterChef México fue "el no confiar en todas las personas, no está padre depositarle tu confianza a personas que a veces ni conoces".

"La gastronomía es el amor de mi vida, es mi pasión, lo que más me gusta hacer, es donde me siento yo misma", explica Adriana al cuestionarle qué significa la gastronomía en su vida. De acuerdo con su experiencia, lo que no puede hacer falta en un buen platillo es "tu esencia, cuando lo haces puedes lograr un platillo equilibrado porque le pones amor, ganas, entonces tiene una lógica, lo va a tener todo".

Sobre planes a futuro, quiere seguir preparándose mucho más y le encantaría trabajar de la mano con algún chef profesional para seguir aprendiendo y en algún momento poder abrir su propio restaurante. "MasterChef es el inicio de toda mi carrera que hacía muchísimo tiempo quería comenzar".

Una reflexión de Adriana Salcedo sobre la vida y la perseverancia: "Como yo siempre he dicho: 'el límite eres tú, nadie en esta vida puede decirte que no puedes. A todo el mundo no nos debería importar sino creen en nosotros, sino nos apoyan, mientras tú estés seguro de quién eres puedes lograr tus sueños. Yo era una ganadora y ahora estoy en la final de MasterChef".

El ganar el primer lugar de MasterChef, para Adriana Salcedo fue un sueño cumplido. Foto: Cortesía

Finalmente, la sinaloense se muestra eternamente agradecida con todos los que la apoyaron durante la competencia de manera incondicional y se siente orgullosa de que sea una inspiración para muchas personas, principalmente entre la gente sinaloense, ya que se siente muy orgullosa de donde viene.

"Estoy eternamente agradecida. Para mí son una familia increíble toda la gente que me ha estado apoyando. Hay gente que lo hizo desde un principio, otra se ha venido uniendo a lo largo de la competencia y es increíble ver a gente tan bonita a la que inspiras, a la cual tu mensaje le recuerda el deseo que tienen de cumplir sus sueños y para mí servir como una inspiración es increíble".

