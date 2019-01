La genial respuesta de Natalia Téllez sobre Christopher Uckermann

Mediante la función de preguntas y respuestas de las Stories de Instagram, la bella Natalia Téllez reveló de manera humoristica las razones que la llevaron a terminar su relación amorosa con el cantante Christopher Uckermann.

“¿Por qué terminó tu relación con Christopher”, le cuestionaron a Natalia Téllez. Aunque algunas personas hubieran preferido no hacer caso a esta cuestión que podría resultar incómoda, la joven conductora no se quedó callada y contestó de la mejor manera.

“Porque no me sabía las canciones de RBD”, respondió a manera de broma Natalia Téllez. Junto a su simpática contestación, la también actriz publicó una foto con su ex Christopher Uckermann. Seguramente esta respuesta no aclaró las dudas de sus followers respecto a esa sonada ruptura, pero lo que sí es seguro es que les arrebató algunas risas.

Ya mas serios, anteriormente Natalia Téllez ha hablado de su ruptura amorosa con el ex RBD Christopher Uckermann, así como la difícil situación que vivió en dicho noviazgo.

A mí me pusieron el cuerno durísimo y se hizo súper público y dolió muchísimo, fue con mi último novio.

"Yo empecé a presentir, porque en eso las mujeres somos bien avivadas”, reveló en el programa Netas Divinas. Aunque nunca mencionó como tal el nombre del actor, fueron los detalles que dio los que apuntaron a que refería a Christopher Uckermann.