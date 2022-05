"La gente cree que sabe más de ti, que tú", Lis Vega cuenta a detalle sobre sus cirugías estéticas

La vedette cubana Lis Vega, de 44 años de edad, ha dado mucho de que hablar por las supuestas excesivas cirugías estéticas que se ha realizado. En la reciente entrevista que tuvo con el conductor de televisión Gustavo Adolfo Infante, para su programa "El minuto que cambió mi destino", fue inevitable que este tema se tocara.

Con la sinceridad que la caracteriza, Lis Vega habló a detalle de los arreglos estéticos a los cuales se ha sometido, dejando muy en claro que es su cuerpo y a nadie le perjudica lo que ella se haga. La actriz de telenovelas confesó que su busto y pompas no son naturales.

Con respecto a sus atributos traseros, hace ya unos años se puso "puntas", un procedimiento para levantar los glúteos utilizando grasa.

Sobre su busto, compartió que en dos ocasiones se ha cambiado las prótesis y anteriormente, llegó a tener unos problemas en su mama derecha, pues luego de que le pusieran una prótesis de una mujer con cáncer, no podía cicatrizar, "de esto tuve 10 cirugías; con lo único que cicatricé fue con el BICOM, un aparato que por dentro sella energéticamente, eso fue lo que me sanó, el BICOM, es un aparato creo que alemán".

Por otra parte, mencionó que su cintura de avispa si es natural, nunca se ha hecho una lipoescultura, "yo toda mi vida he hecho ejercicio, yo estoy, gracias a Dios, muy bendecida porque tengo (buenas) piernas, me ha costado mucho hacerme la pantorrilla, las piernas, los hombros". Cabe mencionar que hace más de 20 años, Lis Vega fue campeona fitness.

Otros de los arreglos estéticos que se ha hecho fue en la nariz, se quitó los pómulos cuando protagonizó la película "Mi verdad", (donde el productor Juan Osorio contó su historia de amor y controvertida separación de la también vedette cubana Niurka Marcos), y hace tres años comenzó a inyectarse ácido hialurónico en los labios, los cuales se retoca cada ocho meses.

Lis Vega ha recibido varias críticas por sus cirugías. En la entrevista para "El minuto que cambió mi destino", manifestó: "a mí me da tanta gracia porque las personas viven en el pasado de Lis y yo, ni siquiera ya existo en ese espacio".

Recordó haber estado rubia varios años, tener los labios muy delgados, "ahorita, subí 10 libras, me regresé a mi color de cabello natural y me puse labios, eso de que dicen: 'Lis Vega se hizo una cantidad de cirugías', por Dios, la gente cree que sabe más de ti que tú, me puse labios y obviamente cambia tu rostro".

Agregó que las personas que la quieren, admiran y conocen su trabajo, no la van a dejar de apoyar, "porque se enganchan contigo, con tu esencia y con lo que tú realmente has hecho como profesionista, no les importa lo que te hagas o no te hagas, es mi punto de vista".